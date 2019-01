Leone e Var Group inaugurano la Digital Service Leone

Piattaforme digitali e nuovi servizi mettono il paziente al centro, creando percorsi di cura più efficaci e un approccio dinamico per dentisti e studi odontoiatrici



La trasformazione digitale entra nel campo dentale con Digital Service Leone, start up nata dall’esperienza di Leone, che dal 1934 fabbrica prodotti ortodontici rappresentando un’eccellenza nazionale del settore, e di Var Group, specializzato nei servizi per l’innovazione tecnologica che sostiene la competitività delle imprese Made in Italy, con 10.000 clienti e 1600 dipendenti sul territorio.

Dall’incontro delle due realtà nasce un’importante sinergia che trasforma completamente l’approccio alla terapia dei pazienti e rende più snello ed efficiente il lavoro dei dentisti, creando un vero e proprio ecosistema digitale.

Var Group, grazie alle compenze sviluppate dalla propria divisione digital, conferma così il proprio ruolo di partner per l’innovazione delle imprese: grazie all’utilizzo strategico della leva della trasformazione digitale ha infatti definito insieme a Leone un nuovo modello, portando l’azienda in una rinnovata dimensione e creando maggiori opportunità di business.

Digital Service Leone fornirà prodotti di eccellenza nell’ambito degli allineatori dentali e trasformerà completamente i servizi per i pazienti del settore ortodontico. Ai prodotti innovativi, meno invasivi e meno visibili rispetto all’ortodonzia tradizionale, sarà affiancata una piattaforma digitale che connetterà azienda produttrice, laboratori dentali, dentisti e pazienti. Ogni step del percorso di cura sarà così condiviso in tempo reale, rendendo più agevole ed efficace l’introduzione di prescrizioni e indicazioni in itinere, da parte del medico. Anche il processo produttivo sarà interamente digitale: gli allineatori saranno infatti realizzati grazie all’utilizzo di scanner e stampanti 3D integrati alla piattaforma.