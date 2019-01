Panduit cresce e festeggia con i partner

Panduit guarda al 2019 puntando sui sistemi che beneficiano del nuovo PoE++, sulla sensoristica wireless in ambito DC e industriale, sui sistemi di diagnostica, di monitoraggio della rete e per l’ottimizzazione dei consumi energetici

Panduit chiude un altro anno di successi festeggiando con i propri partners all’evento “Business Partners Meeting” che, giunto alla sua 15° edizione, ha chiamato a raccolta sulle Dolomiti a Modonna di Campiglio oltre 30 system integrators.

Il 2018 è stato certamente un anno nel quale si è sentito molto parlare degli effetti che produrrà la trasformazione digitale sull’economia globale. L’infrastruttura riveste quindi un ruolo sempre più delicato, quale primo abilitatore fisico dell’innovazione in atto. Durante il Business Partners Meeting 2018 si è quindi parlato della roadmap Ethernet, come cardine sul quale argomentare la trasformazione IT, attraverso un percorso in-formativo, articolato tra la modernizzazione in ambito industriale e quella che impatta edifici sempre più digitalizzati, sfociando poi su applicazioni in data center sempre più evoluti.

“Sono trascorsi 15 anni dal primo Business Partners Meeting, evento che è stato il testimone della continua evoluzione della nostra organizzazione e della nostra qualificata communità di partner” spiega Gian Piero De Martino, Network Infrastructure Business Unit Manager – Southern Europe di Panduit. “Considerando anche i diversi eventi organizzati insieme ai nostri alleati tecnologici e partner di canale, il 2018 ci ha visto raggiungere ed interagire direttamente con una platea che ha superato 1.000 professionisti del settore e l’interesse dimostrato è stato poi riconfermato dai risultati conseguiti e dal volume generato. Oltre agli specialisti di Panduit, il Business Partners Meeting ha potuto contare anche sul contributo culturale di partner tecnologici come Axis Communication, Cisco, Relayr e Signify, a conferma dell’importanza che una piattaforma integrata formata da aziende, persone, competenze e tecnologie, riveste oggi sul mercato.”

“Chiudiamo il 2018 con tantissime soddisfazioni – prosegue De Martino -, con una importante crescita organica a doppia cifra, consolidata costantemente da diversi trimestri, che ci ha consentito di incrementare la nostra quota di mercato, attraverso una diversificazione della nostra proposta tecnologica, di programmi e di servizi e che ha consentito anche nuovi investimenti in asset e risorse operative sul campo. Ci attende un 2019 ricco di nuove sfide, per le quali abbiamo già definito le relative strategie in ambito industriale, uffici-edifici-campus e Data Center e lanciato nuove tecnologie a cui ne seguiranno altre nel corso del nuovo anno. Punteremo su sistemi che beneficiano del nuovo PoE++, la sensoristica wireless in ambito DC e industriale, i sistemi di diagnostica e di monitoraggio della rete, così come soluzioni per l’erogazione e l’ottimizzazione dei consumi energetici, con un occhio sempre attento al corretto utilizzo degli spazi, della facilità di implementazione, della robustezza e delle prestazioni assicurate dai sistemi di connessione in rame ed in fibra ottica.”

Il focus di Panduit e dei suoi partners per il 2019 resta anche quello di affiancare le aziende per andare a colmare quel gap culturale e manageriale che alcune organizzazioni ancora hanno e che possono rallentare il processo di evoluzione tecnologica in essere e gli evidenti vantaggi che ne conseguono.