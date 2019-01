I nuovi dispositivi Surface sono ora disponibili in prevendita in Italia

Arrivano sul nostro mercato Surface Pro 6, Surface Laptop 2 e Surface Studio 2

I nuovi Surface Pro 6 e Surface Laptop 2, annunciati a ottobre, sono ora in prevendita sul Microsoft Store e presso i rivenditori selezionati. Inoltre, il nuovo Surface Studio 2, il Surface più potente di sempre, è per la prima volta disponibile sul mercato italiano.

L’iconico Surface Pro, che ha decretato il successo della categoria 2 in 1, spinge sull’acceleratore e lavora il 67% più velocemente grazie ai processori Intel Quad Core di ottava generazione. Disponibile nell’elegante versione nera, oltre che nel classico color platino, Surface Pro 6 offre il meglio in termini di portabilità per la vita digitale di oggi, una connettività sempre affidabile e mobilità senza eguali, coronati da potenza e prestazioni eccezionali.

Il gusto del design e della realizzazione di Surface Laptop 2, disponibile nella colorazione platino, è sottolineato dal sapiente accostamento tra il dettaglio raffinato dei materiali e le linee pulite ed eleganti. Il dispositivo garantisce inoltre il massimo della produttività, grazie al processore Intel Quad Core di ottava generazione, alla batteria con autonomia fino a 14,5 ore e alla tastiera più rapida e silenziosa.

Surface Pro 6 e Surface Laptop 2 sono disponibili anche nelle configurazioni business, che offrono feature aggiuntive e ulteriori vantaggi, come:

Windows 10 Pro, per una sicurezza avanzata, semplicità di gestione a livello aziendale e migliori funzionalità per la produttività;

Processore Intel Quad Core di ottava generazione (8350U) nei modelli i5, che garantisce la migliore performance possibile;

Microsoft Advanced Exchange: un nuovo servizio di garanzia, che prevede la rapida sostituzione del dispositivo senza costi aggiuntivi.

Surface Studio, considerato da molti sinonimo di innovazione e della nascita di una categoria di prodotti senza precedenti, è progettato al servizio dell’inventiva e trasforma la postazione di lavoro in una fucina creativa.

Con prestazioni grafiche aumentate del 50%, Surface Studio 2 batte tutti i record di velocità di casa Surface, con potenza e prestazioni professionali. Il display regolabile Brilliant PixelSense da 28 pollici trasforma lo schermo in una tela extra large su cui trasferire le proprie idee. Inoltre, Surface Studio 2 integra sempre il sistema operativo Windows 10 Pro, che offre il massimo della protezione, efficaci tool di gestione e maggiore produttività grazie all’app Desktop remoto e a Cortana.

Prezzi e disponibilità:

Surface Pro 6 è disponibile nella versione consumer a partire da 1.069€ e nella configurazione business a partire da 1.169€. Inoltre, acquistando in prevendita sul Microsoft Store il dispositivo nella configurazione consumer, si riceverà in regalo la Surface Pen, per un’esperienza di scrittura naturale e di massima precisione (del valore di 114,99€).

Surface Laptop 2 è disponibile a partire da 1.169€ per la versione consumer e 1.369 € per la configurazione business. Le configurazioni consumer con processore Intel Core i7 sono in prevendita in esclusiva sul Microsoft Store.

È possibile acquistare in prevendita Surface Studio 2 sul Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati a partire da un prezzo di 4.199€.