Jabra porta al CES la nuova Move Style Edition

Le cuffie wireless, evoluzione delle Jabra Move, consentono un utilizzo fino a 14 ore

All’edizione 2019 del CES Jabra lancia la nuova Move Style Edition, una versione aggiornata delle cuffie wireless Jabra Move.

Progettata per la fruizione wireless della musica in movimento, la Move Style Edition offre una durata della batteria aumentata fino a 14 ore, garantendo allo stesso tempo la qualità del suono ed un peso leggero. È disponibile in tre colori: Titanium Black, Gold Beige e Navy.

Una delle novità della nuova Move Style Edition è che consente agli utenti di controllare le chiamate direttamente dalle cuffie. Quando la batteria è esaurita, o non è possibile collegarsi in modalità wireless, giunge in soccorso il cavo opzionale da 3,5 mm.

“Jabra Move è una delle gamme più popolari di cuffie senza fili perché offre una straordinaria esperienza wireless per chiamate e musica in movimento a un prezzo conveniente. È stata a lungo una delle scelte preferite dai clienti e, avendo aggiunto una maggiore durata della batteria e tre nuove opzioni di colore alle funzionalità esistenti, ci aspettiamo che la Move Style Edition diventi un’indispensabile cuffia Bluetooth”, ha affermato Calum MacDougall, SVP Marketing di Jabra.