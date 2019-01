A Las Vegas è di scena il Connected Living di Samsung

A CES 2019 Samsung mostra come è possibile vivere in maniera completamente connessa

Samsung Electronics ha presentato al CES di Las Vegas le prossime piattaforme di robotica basate su AI (Artificial Intelligence), utilizzabili per gestire le attività di tutti i giorni come, ad esempio, essere di supporto a una popolazione che tende a invecchiare nel gestire in modo autonomo le cure sanitarie.

Accelerare l’Intelligence of Things con 5G e AI

A guidare la filosofia del Connected Living di Samsung è il principio dell’Intelligence of Things: la combinazione di Internet delle Cose, 5G e Intelligenza Artificiale in diversi dispositivi, in modo da creare esperienze senza soluzione di continuità.

Non a caso, al CES 2019 Samsung ha spiegato come il proprio lavoro con queste tecnologie chiave stia rendendo possibili innovazioni relative a tutto il portfolio di prodotti.

Dall’unificazione dell’app SmartThings e l’introduzione di SmartThings Cloud, l’ecosistema SmartThings è cresciuto significativamente. Il numero di utenti registrati a SmartThings è aumentato del 220% e quello delle installazioni dell’app del 61%. Anche il numero dei partner che partecipano a questo ecosistema è cresciuto del 44%. Oggi, i consumatori possono usufruire delle esperienze SmartThings con dispositivi di importanti brand globali come, ad esempio, Amazon, Google, Bose, Sylvania e Plume.

Come riferito in una nota ufficiale da HS Kim, Presidente e CEO della divisione Consumer Electronics di Samsung Electronics: «Nel 2019 in occasione del 50° anniversario di Samsung Electronics, ci spingeremo a un nuovo livello, sfruttando la nostra leadership nel settore per fare della nostra vision del Connected Living una realtà».

In questo senso, Samsung è la titolare del maggior numero di brevetti presso l’ETSI, avendo registrato più di 2.000 brevetti essenziali nel campo del 5G, a novembre 2018. È stata, inoltre, la prima azienda al mondo a ricevere l’approvazione FCC per la propria attrezzatura commerciale 5G e sta lavorando per mettere a disposizione la potenza del 5G nelle mani degli utenti finali, con uno smartphone 5G in arrivo nella prima metà del 2019.

Non solo.

Samsung ha anche creato sette centri di sviluppo di Intelligenza Artificiale a livello globale e sta adottando tecnologie uniche nei propri prodotti e servizi. Per garantire la collaborazione di Samsung con le migliori realtà in questo campo, nel corso degli ultimi cinque anni Samsung NEXT e il Samsung Strategy and Innovation Center (SSIC) hanno investito in più di 20 startup nel settore dell’Intelligenza Artificiale.

Va letto in questo senso anche l’annuncio in base al quale, Bixby oggi diventa una piattaforma di Intelligenza Artificiale scalabile e aperta, che supporterà sempre più dispositivi. Le funzionalità di Bixby saranno integrate nella gamma di TV QLED e Premium TV 2019 e in elettrodomestici intelligenti come frigoriferi, lavatrici, condizionatori, dispositivi mobili, altoparlanti e altro ancora. Soprattutto, Bixby si sta espandendo per comprendere un nuovo Digital Cockpit e le piattaforme di robotica.

Uber, Ticketmaster e altri stanno usando Bixby per rendere i propri servizi più intelligenti. Oggi Samsung annuncia una nuova partnership con iHeartRadio. Inoltre, Bixby continuerà a crescere con l’ingresso nell’ecosistema di sempre più partner, come Google.

Nel proprio lavoro per l’avanzamento delle tecnologie di Intelligenza Artificiale, Samsung si impegna a garantire l’inclusività degli algoritmi sviluppati, l’attenzione per la protezione della privacy e delle informazioni degli utenti, e la chiarezza nei confronti dei consumatori in merito all’utilizzo dei dati da parte dell’azienda e al modo in cui vengono gestiti.

Infine, Samsung ha anche introdotto una gamma di prodotti innovativi, che razionalizzano e semplificano le attività quotidiane e assicurano un’esperienza maggiormente personalizzata e unica per qualsiasi utente, in un modo che solo Samsung è in grado di offrire.

È stato, infatti, presentato il modello di TV QLED 8K da 98 pollici – il più grande mai realizzato finora dall’azienda – mentre nel 2019 le Smart TV Samsung offriranno ancora più modi per cercare contenuti e maggiore compatibilità con i dispositivi connessi.

Per la casa Family Hub 2019 è stato reso ancora più intuitivo e intelligente: il nuovo display interattivo offre un’esperienza dello schermo completamente riprogettata, consentendo ai membri della famiglia di comunicare e condividere ricordi in uno spazio creativo sulla parte anteriore del frigorifero. Premiato con un riconoscimento CES 2019 Innovation Award, Family Hub 2019, con il nuovo Bixby, consente agli utenti di interagire con un linguaggio naturale per ottenere risposte a domande complesse.

Non da meno, la nuova lavatrice a carica frontale (WF6300R), anch’essa vincitrice di un 2019 CES Innovation Award, può terminare un ciclo di lavaggio a pieno carico in soli 30 minuti grazie alla funzionalità SuperSpeed.

Sul lavoro, il Notebook 9 Pro è stato progettato per consentire ai moderni professionisti in mobilità di esprimere appieno il loro potenziale creativo, mentre il laptop per il gaming Notebook Odyssey, basato sulla nuova GPU high-end NVIDIA GeForce RTX serie 20, è ideale sia per il lavoro che per il gioco. Samsung Space Monitor sfrutta un design elegante e avanzate funzionalità per consentire agli utenti di concentrarsi sul contenuto dello schermo.

Samsung ha anche presentato l’ultimo risultato della collaborazione con HARMAN, a dimostrazione delle innovazioni realizzate nel settore automotive. Il Digital Cockpit 2019 offre un’esperienza di guida connessa ulteriormente migliorata, focalizzata sulla connettività, la personalizzazione e la sicurezza.