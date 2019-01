Cascata OLED nel CES di LG

A Las Vegas, LG Electronics ha creato una “cascata” di colore con la stupefacente installazione LG OLED Falls

All’edizione 2019 del Consumer Electronics Show di scena a Las Vegas, LG Electronics non ha tradito le aspettative del suo pubblico.

Dopo lo stupefacente OLED Canyon dello scorso anno, la società ha presentato “LG OLED Falls”, un progetto sorprendente e “ultra immersivo”, che sfrutta la straordinaria tecnologia e flessibilità dei business display di LG.

Le cascate OLED di LG, all’ingresso dell’area espositiva dell’azienda al CES 2019, sono realizzate grazie alla messa in opera di 260 LG OLED “Open Frame” disposti in configurazioni concave, convesse e piatte, a simulare il movimento dell’acqua grazie a vari raggi di curvatura.

Lo spazio si trasforma in un contenitore

La cascata di dimensioni eccezionali e il design tutto nuovo di quest’ultima installazione stanno consentendo a LG di mettere in luce tutto il potenziale e la versatilità della tecnologia OLED per il mercato business. Grazie agli schermi sottili, a curvatura regolabile, infatti, è possibile comporre infinite forme e suggestioni, creando esperienze multimediali e appassionanti che trasformano lo spazio in un contenitore da animare con la creatività e l’immaginazione.

La tecnologia OLED non necessita di retro-illuminazione, per questo la struttura dei pannelli è semplice e sottile, toccando livelli mai raggiunti in termini di leggerezza e possibilità di personalizzazione. Ogni pixel si accende e si spegne singolarmente, garantendo un contrasto infinito: dai neri più profondi ai bianchi più brillanti, passando per una gamma eccezionale di colori riprodotti in modo accurato e naturale. Grazie a questa tecnologia e ai tempi di risposta ultra veloci dei display, le immagini vengono riprodotte in modo cristallino, senza sfocature o scie, anche nelle più veloci scene in movimento. Le immagini prendono così vita, insieme a tutti i loro dettagli e sfumature.

Utilizzando questa tecnologia unica, i display Open Frame LG OLED sono in grado di flettersi e di adattarsi anche a spazi prima impossibili da animare, per installazioni di digital signage che si trasformano in vere e proprie opere d’arte contemporanea.

Come suggerito in una nota ufficiale da Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing Manager di LG: «Il successo riscosso lo scorso anno dall’OLED Canyon ci ha portato a pensare ancora più in grande, a un’installazione dove il senso di meraviglia e di immersione fossero ancora più sorprendenti. Grazie alla tecnologia all’avanguardia dei nostri display OLED Open Frame – da poco disponibili anche in Italia per tutte le realtà professionali – all’eccezionale qualità della riproduzione delle immagini e alle infinite possibilità applicative e creative, le LG OLED Falls segnano un nuovo traguardo per il settore e per la nostra azienda, leader nell’innovazione per quanto riguarda il mondo signage e costantemente proiettata verso il futuro».