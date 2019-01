VEM sistemi Partner dell’Anno di Cisco

Premiata per Commercial, Meraki e Social Responsability, la società è stata la più premiata delle italiane al Cisco Partner Summit

In occasione del Cisco Partner Summit, svoltosi di recente a Las Vegas, in Nevada, VEM sistemi è risultata la società italiana più premiata.

L’innovativo system integrator ICT (Partner Gold Cisco dal 2012) ha, infatti, ricevuto la qualifica di Partner dell’Anno nelle categorie Commercial, Meraki e Social Responsability rientrando a pieno diritto nel novero delle società IT che si sono distinte nelle rispettive aree geografiche per progetti innovativi che si avvalgono delle soluzioni Cisco.

Durante lo scorso anno fiscale di Cisco, VEM sistemi ha dimostrato di lavorare a stretto contatto con la sede italiana per fornire soluzioni aperte, scalabili e sicure alle medie imprese, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e un forte impegno, testimoniato anche dall’alto livello degli investimenti, che ha permesso alla società di aggiudicarsi il titolo di “Partner of the Year: Commercial”.

VEM inoltre ha investito molto in formazione per posizionarsi come partner di riferimento per la vendita della tecnologia Meraki: la società emiliana è in grado, infatti, di soddisfare le esigenze dei clienti con questa straordinaria tecnologia cloud e di trasferire un valore aggiunto alla soluzione nel modello di business del cliente. Numerosi accordi sono stati chiusi negli ultimi 12 mesi e Cisco e VEM insieme hanno dimostrato una forte partnership professionale che è valsa al system integrator il titolo di “Partner of the Year: Meraki”.

Infine, VEM sistemi, si è aggiudicata anche il titolo di “Partner of the Year: Social Responsability”, un prezioso riconoscimento per l’impegno profuso nella diffusione della Cultura Digitale della Sicurezza Informatica come Sostenitore e Sponsor Tecnologico della prima Cyber Academy d’Italia con sede a Modena.