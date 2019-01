Sale il numero dei totem digitali per trovare lavoro

Jobbi di ManpowerGroup arriva anche al Centro Commerciale I Portali di ModenaJobbi di ManpowerGroup arriva anche al Centro Commerciale I Portali di Modena

A Modena nella galleria del Centro Commerciale I Portali arriva “Jobbi”, il totem digitale di ManpowerGroup, che permette di accorciare le distanze fra la domanda e l’offerta di lavoro mettendo in contatto chi cerca lavoro con l’assistenza di operatori specializzati.

Consultare le opportunità professionali offerte da Manpower in modalità “self”, candidarsi immediatamente, partecipare alle selezioni, sono queste le opportunità che Jobbi offre attraverso un sistema digitale integrato di assistenza personalizzata offerta in videochiamata dai recruiter Manpower.

I Portali, inaugurato nel 1998, è da sempre il Centro Commerciale di riferimento della città di Modena, ed è sempre stato improntato all’offerta di servizi innovativi ai suoi cittadini.

Jobbi infatti va a completare l’offerta di servizi recentemente ampliata con un servizio guarda caschi, la bikelab station per l’autoriparazione della propria bici, una nuova area giochi esterna per i bimbi e l’implementazione della nuova gift card del centro.

Con l’inaugurazione presso I Portali, i Job Digital Kiosk a disposizione in tutta Italia salgono a 30 e riconfermano il costante impegno di Manpower nell’innovazione digitale. Le postazioni Jobbi sono consultabili alla pagina https://www.manpower.it/soluzioni-digitali

I totem Jobbi si contraddistinguono per il loro innovativo sistema Multi-Touch che consente agli utenti di consultare in maniera diretta ed efficace le offerte di lavoro disponibili e di gestire le pratiche amministrative legate ai contratti. La particolarità del Job Digital Kiosk sta nella possibilità di accedere ai servizi sia in modalità self-service, sia contattando in tempo reale un recruiter per ogni approfondimento e supporto nella ricerca, nel processo di candidatura o gestione di pratiche amministrative.

Un’esperienza digitale altamente innovativa, quella promossa dai Job Digital Kiosk, che rappresenta la prima vera espressione di digital&human touch point unendo le potenzialità della tecnologia più avanzata, la possibilità di interazione e relazione umana real-time.

“Le leve digitali sono una risorsa imprescindibile oggi – sottolinea Anna Gionfriddo, Branch Network Operation Director di ManpowerGroup – e anche le modalità per cercare ed offrire lavoro devono, necessariamente, evolversi velocemente in questa direzione. Un percorso che abbiamo intrapreso già da tempo e che, con 30 Jobbi in tutta Italia, vuole avvicinare sempre più domanda e offerta di lavoro, ampliando i punti di contatto e riducendo le distanze”.

“L’accordo con Manpower e l’installazione di Jobbi nella galleria de I Portali è un altro tassello importante per noi, e ci permette di consolidare il nostro ruolo di centro da sempre vicino ai cittadini modenesi e alle loro esigenze. La nostra strategia è quella di trovare sempre nuove opportunità e nuove esperienze da offrire, consolidando il legame con il territorio circostante e diventando una delle piazze della città di Modena commenta Massimo Laterza, direttore del Centro I Portali.