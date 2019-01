Sempre più intelligenza nell’hardware di Lenovo

Al CES di Las Vegas Lenovo sta presentando una carrellata di novità accomunate tra loro dalla “smart technology”

Partendo dal concetto di Intelligent Transformation, al CES 2019 Lenovo sta presentando un nuovo gruppo di dispositivi intelligenti che vanno ad arricchire il portfolio di prodotti dell’azienda.

Con il preciso obiettivo di trasformare il modo in cui viviamo, Lenovo ha lavorato in squadra con Google per presentare Lenovo Smart Clock con Google Assistant, l’ultimo arrivato dell’innovativa linea di prodotti per lo smart living. Studiato per essere utilizzato in camera da letto, Lenovo Smart Clock consente di rilassarsi alla sera, partire alla grande alla mattina, gestire la casa e ascoltare musica attraverso l’audio-grouping multi-ambiente.

A sua volta, in collaborazione con Amazon, Lenovo ha annunciato i Lenovo Smart Tab, una nuova categoria di tablet 2-in-1 che si trasformano in smart screen con Amazon Alexa. Si tratta di un must per le famiglie più giovani ed è semplicissimo da configurare. Basta posizionare Lenovo Smart Tab nella Lenovo Smart Dock fornita di serie e il tablet si trasforma in uno schermo intelligente in modalità “Show”, con una resa grafica brillante e un suono pulito e pervasivo che consentono di interagire con Alexa da qualsiasi punto della stanza. Con i Lenovo Smart Tab, le famiglie avranno in casa un tablet Android con tutte le funzionalità, che funge anche da centro di controllo per i dispositivi della Smart Home.

Al via i più intelligenti computer Yoga visti finora

L’AI, associata a tecnologie audio e video avanzate, fa dei computer Lenovo Yoga di nuova generazione i più intelligenti mai proposti sul mercato.

Nello specifico, il laptop Yoga S940 ultrasottile con Windows 10 offre sicurezza e privacy senza compromettere la produttività e la comodità d’uso grazie a una completa suite di funzioni Lenovo Smart-Assist abilitate dall’intelligenza artificiale. Grazie all’AI, è infatti possibile annullare automaticamente il rumore di fondo e sfocare le immagini in secondo piano nel corso delle videochiamate. Non appena l’utente smette di guardare lo schermo del laptop, i sensori AI1 dello Yoga S940 sono in grado di rilevarne l’assenza e bloccare il display in modo da proteggere i dati da sguardi indiscreti, anche rilevando e segnalando uno sguardo indiscreto alle spalle dell’utente. Yoga S940 è inoltre in grado di migliorare la produttività dell’utente spostando il contenuto delle finestre aperte ma non in uso su un monitor esterno connesso al computer. Il nuovo Yoga S940 è inoltre il primo laptop al mondo a presentare un vetro curvo Contour Glass che si avvolge attorno alla cornice del display, riducendone ancora di più lo spessore.

Lenovo Yoga A940, creatività e potenza

Per artisti e designer, la possibilità di fare schizzi con carta e penna è impareggiabile, ma il nuovo desktop all-in-one Lenovo Yoga A940 è qui per smentire questa affermazione. Creato pensando ai creatori di contenuti digitali, lo Yoga A940 con Windows 10 è una potente tela virtuale con un grande display touch 4K IPS da 27 pollici opzionale con Dolby Vision che dà vita ai contenuti di intrattenimento grazie a una resa d’immagine di grande brillantezza e qualità. Presenta una cerniera rotante che permette di inclinare il display di 25° sull’orizzontale, offrendo una notevole flessibilità e stabilità quando si usa il display per disegnare, schizzare o fare annotazioni con la digital pen. Il computer presenta inoltre il controller Lenovo Precision Dial, ottimizzato per l’utilizzo grafico, fotografico e videografico, che consente di effettuare selezioni e modifiche precise ai contenuti. Grazie alle funzioni Lenovo Smart Assist abilitate dall’AI1, a un display 4K grandangolare abilitato Dolby Vision di notevole brillantezza, contrasto, colore e dettaglio, potenziato da un sistema di altoparlanti Dolby Atmos per una resa audio ricca e coinvolgente, lo Yoga A940 è la base ideale per la casa o la postazione di lavoro di qualsiasi creatore di contenuti.

Lenovo Yoga C730, la differenza si vede con AMOLED

Dotato di altoparlanti JBL con Dolby Atmos per una resa audio immersiva con qualsiasi tipo di cuffie, il convertibile 2-in-1 Lenovo Yoga C730 da 15 pollici viene presentato oggi con un nuovo display AMOLED fino a 4K. La tecnologia AMOLED consente un’esperienza visiva molto più brillante, con un incredibile livello di nitidezza di colore e contrasto per una risoluzione di qualità superiore. Inoltre lo schermo emette una minore quantità di luce blu – riducendo l’affaticamento della vista e fornendo al contempo un’incredibile qualità delle immagini. Potente e trasportabile, lo Yoga C730 è dotato di processori Intel Core i7 di ottava generazione, Windows Ink per l’utilizzo con la digital pen, Windows Hello per il log-in istantaneo, e la convenienza di Cortana e Alexa3.

Yoga Mouse con Laser Presenter, basta ruotare e puntare

Oggi, i professionisti hanno fin troppi oggetti da trasportare quando si spostano da una riunione all’altra: laptop, smarphone, caricabatterie e tanti altri oggetti. Partendo da questa considerazione, Lenovo ha deciso di riunire due funzioni nello stesso accessorio, creando il nuovo Yoga Mouse con Laser Presenter. Con una semplice rotazione, si trasforma infatti da mouse ergonomico, con 1.600 DPI massimi per un tracciamento di precisione su qualsiasi superficie, a puntatore laser (e viceversa).

Più prestazioni per i Lenovo Legion

L’ultima serie di PC gaming Lenovo Legion è più potente che mai, con una gamma di laptop ad alte prestazioni e un’intera famiglia di accessori e monitor da gaming completamente ridisegnati. Le più recenti novità includono:

I potenti nuovi laptop Lenovo Legion Y740 e Y540

L’elegante tastiera meccanica Lenovo Legion K500 RGB e il mouse da gaming M500 RGB

Le cuffie ergonomiche Lenovo Legion H500 Pro 7.1 Surround Sound e H300 Stereo Gaming

I monitorLenovo Legion Y27gq e Y44w Monitor per un gaming veloce, fluido e immersive.

Ognuno di questi prodotti è progettato per fornire la velocità e le prestazioni di cui i gamer necessitano per competere ai massimi livelli, a casa o in mobilità. In Lenovo sappiamo che i gamer provengono da diversi ambiti, che siano studenti o che lavorino, è questo è il motivo per cui il nuovo portfolio Lenovo Legion presenta un design adatto tanto per il salotto di casa quanto per la sala riunioni di un’azienda. Questa gamma di macchine gaming è progettata per gestire importanti carichi di potenza di calcolo, mantenendo un’estetica pulita ed elegante, adatta a qualsiasi ambiente.

Trasformare il modo in cui lavoriamo

Per il 2019, Lenovo ha perfezionato i laptop ThinkPad X1 Carbon e X1 Yoga in diverse aree, portando importanti miglioramenti che non mancheranno di essere apprezzati dagli utenti più selettivi. Lenovo ha inoltre ascoltato i propri clienti, introducendo un’evoluzione del “look & feel” dei laptop per rispondere ai gusti dei professionisti più dinamici.

Tra gli accessori disponibili, la Dock di seconda generazione ThinkPad Thunderbolt 3, le cuffie USB-C Lenovo Pro Stereo, il Lenovo VOIP 360 Camera Speaker, l’hub alimentato Lenovo Powered USB-C, l’altoparlante Lenovo 700 Bluetooth ultraportatile e lo zaino Lenovo Commuter Backpack.