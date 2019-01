Maverick AV Solutions porta la collaboration all’ISE 2019

E’ possibile prenotare un tour guidato dello stand

Maverick AV Solutions, azienda specializzata in soluzioni audiovideo di Tech Data, torna all’ISE 2019 dal 5-8 febbraio, presso il centro congressi Amsterdam RAI, ad Amsterdam, con il suo famoso Tiki Bar, per presentare una selezione delle migliori soluzioni di collaboration. All’interno dello stand sarà possibile vedere e provare in prima persona ogni piattaforma, oltre ad una serie di soluzioni AV in arrivo nel 2019 per la creazione di spazi meeting intelligenti.

Il team Maverick sarà lieto di guidarti in un tour dello stand 5-U30 di 10 minuti (per prenotarlo visita la pagina ufficiale) e offrirti una rapida overview di tutte le tecnologie presenti, incluse le soluzioni di Windows Collaboration Displays di Avocor e Sharp, che verranno presentate per la prima volta in fiera. Queste tecnologie innovative sono progettate per offrire la migliore esperienza a 360° di riunione, utilizzando strumenti AI e IOT per ricavare informazioni sulla sala riunioni attraverso dati che includono l’occupazione della stanza, la temperatura e il coinvolgimento. Lo stand sarà inoltre dotato delle principali funzionalità di Skype Room System, con cabine di collaborazione, per offrire un’esperienza diretta di trasformazione degli spazi di audio conferenza e di presentazione in ambienti di collaborazione per la videoconferenza.

Maverick AV Solutions sarà sede esclusiva di Zoomrooms all’ISE e presenterà le sue soluzioni per meeting room adatte ad ogni metratura, in collaborazione con i principali player AV. Zoom sarà presente per mostrare le ultime novità e la roadmap della piattaforma di videoconferenza, che registra la più rapida crescita sul mercato. Verranno mostrate le soluzioni create dal team con gli ultimi modelli di pannelli interattivi Dell, Google, NEC e Samsung, assieme ad accessori per la collaboration come Crestron, Logitech, Barco.

Presso lo stand saranno presenti una serie di nuovi prodotti dal portafoglio Maverick tra cui display LED Unilumin, installati su applicazioni creative di digital signage, loft e learn technology, chioschi digitali e soluzioni di smart digital signage. Il partner Vision lancerà 14 nuovi prodotti tra cui sistemi di montaggio e tecnologie di networking.