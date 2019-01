Beta 80 è Technology Partner of the Year di Avaya

Tra i partner premiati a Dubai, in occasione dell’Avaya Partner Summit 2019, anche la milanese Beta 80

Beta 80, società di Milano specializzata in servizi di consulenza, system integration e delivery applicativa, si è aggiudicata il riconoscimento di “Technology Partner of the Year” per la regione EMEA da Avaya.

In occasione dell’Avaya Partner Summit 2019 a Dubai, lo sviluppatore e produttore di soluzioni aperte, convergenti e innovative ha premiato i principali partner tecnologici di Europa, Medio Oriente e Africa e Asia-Pacifico per il 2018.

Nello specifico, sono stati quasi 30 i partner di canale di Avaya che hanno ottenuto importanti riconoscimenti per aver sviluppato nuove idee che li hanno ispirati nella loro ricerca tesa a rivoluzionare il modo in cui le aziende creano l’esperienza per i clienti e per i dipendenti.

Novità per l’Avaya Edge Partner

Tra loro, per l’appunto, anche Beta 80 che, come gli altri partner intervenuti all’evento, ha potuto conoscere in anteprima alcuni importanti aggiornamenti relativi al programma Avaya Edge Partner.

Con lo scopo di fornire nuovi percorsi per integrare le più avanzate soluzioni tecnologiche di Avaya e creare “Experiences that matter”, ovvero esperienze innovative e uniche per i clienti, Avaya ha annunciato una serie di novità che pongono l’accento sul valore dei partner con l’obiettivo di favorirne la crescita indipendentemente dalle dimensioni o dal modello di business.