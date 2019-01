Il 24 gennaio appuntamento con l’Ascom Partner Day 2019

Una giornata per scoprire l’ambiente industriale del futuro

Ascom UMS, attiva nel settore delle tecnologie della comunicazione, specializzata nello sviluppo di soluzioni per il miglioramento dei flussi di lavoro organizza Ascom Partner Day 2019. L’appuntamento è ad Arese (MI) il 24 gennaio, nel Museo Storico Alfa Romeo: si tratterà di una giornata di confronto ed approfondimento per scoprire in anteprima alcune importanti novità a livello di soluzioni che verranno presentate sul mercato durante il prossimo anno e che rivoluzioneranno i flussi, l’efficienza e la sicurezza nell’ambiente di lavoro del settore industriale.

Durante l’Ascom Partner Day 2019 i partner commerciali di Ascom avranno l’occasione per ‘toccare con mano’ il futuro del lavoro di qualunque segmento di mercato (ospedaliero, industriale, retail, elderly care etc…) e vedere l’interoperabilità delle soluzioni Ascom con alcune aziende sponsor, tra cui Panduit, Cisco, Sennheiser, Estos, Engenius, Innovaphone, Ruckus, Wildix e 2N.

La giornata prevede anche alcuni interventi dei partner tecnologici di Ascom che andranno a sottolineare maggiormente l’ambiente in cui si inseriscono le soluzioni Ascom.

Come afferma Francesco Deventi, Sales & Marketing Director di Ascom UMS: “Organizzare giornate in cui mettiamo in mostra l’interoperabilità delle soluzioni Ascom con le nostre aziende partner, ci permette di osservare l’ecosistema in cui si vanno ad inserire le soluzioni Ascom e capire la direzione in cui andranno le strutture di lavoro del futuro. All’Ascom Partner Day 2019 forniremo anche un’anteprima delle più importanti novità che Ascom presenterà durante l’anno”.