Pericolo ransomware: Fujitsu propone backup cifrati offline

La nuova soluzione storage Fujitsu ETERNUS LT140 conserva in maniera sicura fino a 8,4 PB di dati in modalità pay-as-you-grow

Convinta che la conservazione offline dei dati rappresenta l’ultima linea di difesa contro il ransomware, Fujitsu ha presentato l’unità Fujitsu Storage ETERNUS LT140, un nuovo sistema a nastro creato per semplificare il processo di gestione e amministrazione del backup e degli archivi dei dati corporate di intere organizzazioni.

Qualora si venga colpiti da ransomware, infatti, i backup cifrati offline conservati al sicuro possono essere impiegati per ripristinare i dati corrispondenti a un momento anteriore all’attacco, garantendo così un recupero certo.

Proprio gli attacchi ransomware continuano a paralizzare aziende ed enti pubblici. Basti pensare che la società di analisi IDC sta mettendo in guardia le aziende sulle crescenti quantità di dati possedute, che rappresentano un obiettivo sempre più allettante per gli hacker.

Allo stesso tempo, essere costretti ad andare offline significa interrompere le operazioni quotidiane, ma è altrettanto vero che riprendersi dagli attacchi di ransomware richiede tempo e denaro, oltre a provocare danni alla reputazione di un’azienda.

Verso la messa a punto di una linea di difesa sicura

Da qui la scelta di Fujitsu di concentrarsi su backup automatici regolari dei dati business critical. I backup cifrati che vengono conservati offline rimangono infatti al di fuori della portata degli hacker e forniscono un’ultima linea di difesa contro il ransomware e altri cyberattacchi. Per di più, i sistemi basati su nastro magnetico costituiscono un’opzione affidabile, sperimentata ed economicamente conveniente per l’archiviazione off-premises, a lungo termine e del data storage di secondo livello.

Flessibilità a misura di PMI

Disponibile sul mercato a partire da febbraio, il nuovo sistema ETERNUS LT140 è l’ultima novità a entrare a far parte della famiglia Fujitsu Storage ETERNUS mettendo a disposizione un sistema a nastro già pronto che combina le prestazioni di livello enterprise della più recente tecnologia standard Linear Tape Open (LTO), LTO-8, con un design altamente modulare allo scopo di soddisfare i requisiti di backup, archiviazione e storage in rapida espansione.

Fujitsu ETERNUS LT140 permette alle aziende di aggiungere capacità storage supplementare su base pay-as-you-grow aumentando il numero di drive e cartucce a nastro per scalare fino a 8,4 Petabyte di dati: abbastanza per poter proteggere ogni casella di posta elettronica, documento e database.

Il funzionamento remoto semplice e altamente automatizzato rende ETERNUS LT140 adatto all’utilizzo presso sedi distaccate nelle quali le aziende non dispongono solitamente di know-how tecnologico. Compatibile con LTFS (Linear Tape File System), il sistema fornisce un’interfaccia grafica verso le cartelle e i file presenti nello storage permettendo di accedere in maniera efficiente ai contenuti dei nastri come se fossero dati residenti su disco o storage flash. La tecnologia LTO-8 con funzionalità crittografiche basate su hardware aumenta i livelli di sicurezza e compliance assicurando alta capacità, alta velocità e bassi costi dello storage.

Come tutti i sistemi Fujitsu ETERNUS LT, anche ETERNUS LT140 supporta il protocollo WORM (Write Once, Read Many) – il che significa che i dati vengono mantenuti in formato non cancellabile e non riscrivibile, al sicuro fuori dalla portata anche del malware più pericoloso.