Gli sviluppatori di videogiochi, gli artisti VFX che lavorano nel cinema e in televisione, designer e marketer avranno a disposizione così gli strumenti necessari per creare esperienze immersive innovative

Adobe acquisisce Allegorithmic, azienda sviluppatrice di Substance, lo standard per la realizzazione di contenuti 3D per il gaming e il video.

L’unione di Substance con le soluzioni per l’imaging, la grafica e i video di Creative Cloud consentirà ad Adobe di offrire agli sviluppatori di videogiochi, agli artisti VFX che lavorano nel cinema e in televisione, a designer e marketer gli strumenti necessari per creare esperienze immersive innovative.

Allegorithmic ha una clientela diversificata nei settori del gaming, del cinema e della televisione, e-commerce, retail, automotive, architettura, design e pubblicità, inclusi marchi creativi come Electronic Arts, Ubisoft, BMW, Ikea, Louis Vuitton, Foster + Partners. Sono i leader riconosciuti nella creazione di contenuti 3D per il gaming tra cui, per esempio Call of Duty, Assassin’s Creed e Forza e degli strumenti utilizzati per la realizzazione di film pluripremiati tra cui Blade Runner 2049, e Tomb Raider .

Commenta Scott Belsky, Chief Product Officer e Executive Vice President, Creative Cloud, Adobe: “Creative Cloud è la piattaforma creativa ideale per ogni attività e i prodotti Substance sono il completamente naturale della nostra suite”.