I proiettori 4K di Canon protagonisti a ISE

In esposizione le più recenti tecnologie della società

Anche quest’anno Canon torna ad ISE 2019 con alcune delle più recenti tecnologie di videoproiezione: i modelli LX-MH502Z e XEED 4K5020Z con RS-SL07RST, ottica intercambiabile di nuova generazione che supporta la risoluzione 4K nativa. L’evento sarà inoltre l’occasione per presentare un’ampia gamma di soluzioni creative per il mondo della videoproiezione, adatte a diversi ambienti di installazione, dai locali più piccoli ai grandi auditori.

Nuove ottiche: si apre un mondo di possibilità

All’interno dello stand, Canon mostrerà soluzioni con 4K nativo grazie a due proiettori 4K5020Z: uno monterà il nuovo obiettivo RS-SL07RST da 4K e proietterà su uno schermo da 158’’, l’altro riprodurrà immagini su uno schermo da 100’’ utilizzando l’ottica RS-SL06UW. I visitatori potranno ammirare anche la tecnologia UHD pixel shift integrata nel proiettore LX-MH502Z e nei modelli XEED, lanciati nel 2018. Con l’esperienza che la contraddistingue, Canon dimostrerà l’eccellenza delle proprie ottiche, incluso il nuovo obiettivo 4K RS-SL07RST, realizzato con gli stessi materiali e la stessa precisione dei precedenti modelli EF e RF.

Le grandi videoproiezioni

I visitatori dello stand Canon potranno ammirare, in anteprima europea, soluzioni di proiezione per grandi ambienti mai viste prima. Videoinstallazioni ad alta qualità, ideali per il grande pubblico: in stadi, auditori, hotel o per il video mapping all’aperto.

Grazie alle riprese UHD girate con C700 FF di Canon, la videocamera Cinema dotata di sensore CMOS full frame da 5,9 K, i visitatori potranno percepire in prima persona l’impeccabile qualità e risoluzione delle immagini dei nuovissimi proiettori 4K Canon per grandi ambienti. Infine, si assisterà a una dimostrazione coinvolgente, composta da molteplici proiettori per un blending e mapping ancora più precisi. Eseguita in collaborazione con numerosi partner, questa dimostrazione esalterà la potenza e la luminosità dei contenuti perfino in condizioni di luce difficili.

La fiera ISE si svolgerà ad Amsterdam dal 5 all’8 febbraio 2019 e Canon sarà presente presso il Padiglione 1, Stand N. 30.