Sicurezza di rete da Maestro con Check Point

Check Point lancia Maestro, la prima soluzione di sicurezza di rete hyperscale del settore, e nuovi gateway ultra-scalabili

Si chiama Check Point Maestro la prima soluzione di sicurezza di rete davvero hyperscale del settore annunciata da Check Point Software Technologies.

Il suo obiettivo è consentire alle aziende di qualsiasi dimensione di godere della potenza di piattaforme di sicurezza flessibili a livello di cloud e di espandere senza soluzione di continuità i gateway di sicurezza esistenti per aumentare la capacità di iperscalabilità.

Contro un panorama delle minacce in rapida evoluzione

La rivoluzionaria piattaforma di sicurezza offre, infatti, scalabilità, resilienza e controllo senza precedenti a qualsiasi organizzazione, mentre le nuove appliance della serie 6000 (anch’esse disponibili dal 1 febbraio 2019) offrono una protezione completa contro le minacce informatiche di quinta generazione ed espansione on-demand.

Grazie a Check Point Maestro, le organizzazioni possono facilmente scalare on demand i propri gateway di sicurezza Check Point, attivare nuovi server e risorse di calcolo nei cloud pubblici. Maestro consente a un singolo gateway di espandere la capacità e le prestazioni di 52 gateway in pochi minuti, offrendo alle aziende una vera flessibilità e consentendo un massiccio throughput del firewall pari a Terabit/secondo.

Questa scalabilità quasi illimitata consente alle organizzazioni di supportare le reti 5G ad alta velocità di trasmissione dati e bassissima latenza e di proteggere gli ambienti più grandi e più avidi di risorse, stabilendo nuovi standard nella sicurezza delle reti hyperscale.

Come riferito in una nota ufficiale da Itai Greenberg, VP Product Management di Check Point: «Check Point Maestro estende le capacità di sicurezza nei confronti della quinta generazione di attacchi della nostra architettura Infinity in ambienti hyperscale. Garantisce che le organizzazioni possano proteggere i propri ambienti dinamici e in continua evoluzione senza limiti, ora e in futuro. Il principio alla base di Maestro è molto semplice: consente alle organizzazioni di iniziare con le implementazioni di sicurezza esistenti, non importa quanto piccole, e di scalare la loro protezione quasi all’infinito in base alle loro mutevoli esigenze aziendali».

Nuove funzionalità avanzate

Nello specifico, Check Point Maestro offre:

Sicurezza hyperscale: i clienti possono scalare i loro gateway esistenti di qualsiasi dimensione on-demand, per supportare oltre 50 volte il loro throughput originale, in pochi minuti. Consente di espandere senza soluzione di continuità la sicurezza hyperscale, proteggendo al contempo gli investimenti esistenti delle organizzazioni.

Resilienza a livello di cloud: Maestro è l’unico sistema di sicurezza unificato in grado di offrire resilienza e affidabilità a livello cloud a tutte le implementazioni aziendali, con HyperSyncTM di Check Point che offre funzionalità di clustering avanzato di livello telco e ridondanza completa.

Supremazia operativa: La nuova soluzione è gestita intuitivamente da Maestro Security Orchestrator, che controlla tutti i gateway di un’organizzazione come un unico sistema di sicurezza unificato, riducendo al minimo le spese generali di gestione.

A loro volta, i nuovi gateway di sicurezza 6500 e 6800 stabiliscono nuovi standard di protezione contro le più avanzate minacce di quinta generazione che colpiscono le reti aziendali di medie e grandi dimensioni, offrendo una scalabilità senza precedenti. Combinando la pluripremiata suite di Check Point per la prevenzione delle minacce con la protezione SandBlast Zero-Day, e un hardware costruito appositamente, i gateway 6500 e 6800 offrono la possibilità di ispezionare il traffico di rete criptato SSL senza compromettere le prestazioni o il tempo di attività.

I gateway offrono prestazioni senza pari. Il modello 6500 fornisce 20Gbps di larghezza di banda del firewall e 3.4Gbps di threat prevention output. Il 6800 fornisce 42Gbps di larghezza di banda del firewall e 9Gbps di threat prevention output. Entrambi supportano la connettività fino a 40GbE e dispongono di opzioni di storage SSD e Dual SSD in un chassis 1U.