Pianificazione Aptos per gli assortimenti di Original Marines

Il brand campano del kids fashion punta sulle soluzioni Aptos per ottimizzare la gestione di articoli e negozi nel mondo

Original Marines, realtà presente in Italia con più di 500 punti vendita e oltre 140 store tra Europa, Asia e Africa, ha scelto le soluzioni Aptos per ottimizzare la gestione delle collezioni e degli stock per gli oltre 10.000 articoli in assortimento.

Grazie alle soluzioni di Merchandise Financial Planning e Assortment Planning messe a punto dallo specialista in soluzioni tecnologiche per il retail, il brand campano del kids fashion potrà definire al meglio i propri obiettivi di collezione, ma anche le strategie di acquisto e assortimento, così come la pianificazione ‘in-season’, ottimizzando distribuzione e livelli di stock nell’arco di tutta la stagione di vendita.

Verso una trasformazione omnicanale

Come sottolineato in una nota ufficiale da Antonio Di Vincenzo, Presidente di Imap Export (società proprietaria del brand Original Marines): «La collaborazione con Aptos si colloca nel quadro della strategia multicanale di Original Marines che interesserà, in una prima fase, il canale diretto e in un secondo tempo, il canale online. Abbiamo ritenuto la soluzione proposta da Aptos in linea con i nostri desiderata e con il nostro obiettivo di rendere i nostri processi interni sempre più precisi, snelli, efficaci ed efficienti. Abbiamo un’offerta estremamente ampia: un assortimento di oltre 10.000 articoli che commercializziamo attraverso una rete di vendita di circa 650 negozi nel mondo e attraverso il canale on line. Con l’ausilio di Aptos intendiamo ottenere la migliore accuratezza possibile nei processi di budgeting, pianificazione e distribuzione, riducendo gli stock e massimizzando il venduto in stagione».

Capace di coniugare tradizione e innovazione con un modo estremamente etico di operare e una forte visione strategica, Original Marines (nel nel 2018 ha spento ben 35 candeline) gestisce internamente le fasi di design di prodotto e la realizzazione dei prototipi, in modo da garantire qualità e comfort ai propri capi.

Non a caso, dal un punto di vista della distribuzione, la vicinanza al cliente si esprime attraverso una struttura di vendita omnichannel, che consente ai clienti di acquistare ovunque e in qualsiasi momento con un core target da 0 a 12 anni.