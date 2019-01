Per i partner Pulse Secure arriva il programma Access Now

Offre al canale l’opportunità di proporre al mercato una soluzione di punta per il settore dell’accesso sicuro

Il fornitore di soluzioni di accesso sicuro per le imprese e i service provider Pulse Secure ha annunciato il lancio globale del nuovo programma Access Now.

Pensato per offrire ai partner nuove opportunità di business, Access Now permette al canale di Pulse Secure di distinguersi dalla concorrenza.

Le piattaforme di sicurezza interoperabili, come le suite Secure Access di Pulse Secure, offrono infatti quei vantaggi funzionali, operativi e di costo ormai consolidati e richiesti a gran voce da imprese, rivenditori e fornitori di servizi.

Da qui la predilezione del mercato verso rivenditori in grado di offrire competenze, capacità di selezione e di implementazione tecnologica e che siano in grado di fornire servizi gestiti.

Nello specifico, programma Access Now è progettato da Pulse Secure in modo da consentire ai partner di canale di effettuare gli investimenti in formazione e di compiere gli sforzi necessari per fornire questa piattaforma unica ai clienti comuni.

Tre livelli di collaborazione

In particolare, nell’ambito del programma partner Access Now di Pulse Secure, l’azienda riconosce tre livelli di collaborazione: Authorized, Preferred ed Elite. Ogni livello rappresenta la competenza, l’esperienza e la crescita del partner in termini di vendita di soluzioni Pulse Secure ai propri clienti.

I premi e gli incentivi dei partner saranno differenziati in funzione del livello e rifletteranno l’investimento del partner nelle soluzioni Pulse Secure. Oltre alla struttura di facile comprensione del programma, i partner beneficeranno anche di un team di supporto dedicato.

Sulla scorta del successo riscosso dal precedente programma partner di Pulse Secure, il nuovo programma partner Access Now comprende:

Certificazione e formazione online e in loco

Portale interattivo delle risorse per i partner

Appliance demo scontate

Enhanced deal registration

Fondi comuni per il marketing ed eventi di promozione

Enhanced lead registration process

Team di supporto e di gestione degli account dedicati

Il programma consente inoltre ai partner di usufruire della pluripremiata suite Pulse Access pacchettizzata per i servizi gestiti. La soluzione offre ai Managed Security Service Provider (MSSP) un mezzo accelerato ed economico per differenziare e costruire il proprio portafoglio di servizi in modo da soddisfare l’ingente domanda di connettività protetta per le applicazioni cloud e le risorse IT ibride. Il pacchetto include anche le appliance virtuali per le diverse piattaforme come VMware, KVM e Hyper-V e supporta la distribuzione in ambienti cloud ospitati come Microsoft Azure e Amazon AWS.