Direttive ambientali: da ANIE ed IMQ un corso di formazione tecnica

Due giornate per un percorso formativo sulle principali direttive di prodotto RAEE e RoHS nel mercato UE

Verterà sulle principali direttive di prodotto, sui regolamenti europei e sulle direttive ambientali dei prodotti elettrici ed elettronici il percorso formativo di due giornate messo a punto il 28 febbraio e il 7 marzo a Milano da ANIE in collaborazione con IMQ.

Sarà l’occasione per discutere in maniera approfondita sulle direttive ambientali per l’immissione e distribuzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nel mercato UE in un corso destinato a risorse che in azienda hanno la necessità di confrontarsi con il complesso articolarsi delle direttive.

Nello specifico, le due giornate del corso a pagamento – che in tempi brevi promettono di fornire gli strumenti per conoscere e sapersi muovere ai fini di una commercializzazione dei prodotti conforme alle regole vigenti – avranno un taglio teorico/pratico. A tenerle saranno alcuni funzionari di ANIE e IMQ, che metteranno a disposizione dei partecipanti la loro pluriennale esperienza trattando gli argomenti sotto il profilo normativo, legislativo, tecnico, legale.

Saranno oggetto di trattazione:

la direttiva 2014/35/UE (LVD)

la direttiva 2014/30/UE (EMC)

la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE (RED)

gli aspetti maggiormente rilevanti dei decreti di attuazione nazionali dei disposti legislativi comunitari, Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 305/2011, le direttive ambientali RAEE (2012/19/UE), RoHS (2011/65/UE) anche con riferimento specifico agli aspetti di conformità dei prodotti e obblighi di marcatura CE.

Il corso, che ha durata di 2 giornate da 8 ore ciascuna (dalle 9 alle 18), si svolgerà il 28 febbraio e il 7 marzo 2019, presso la sede di ANIE Federazione a Milano in Viale Lancetti 43.