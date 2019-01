Da Philips un nuovo display extra wide

Il nuovo Philips 499P9H è un monitor curvo pluripremiato per i professionisti in cerca di performance ottimizzate

MMD, azienda leader nella produzione di display e partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, ha annunciato il nuovo display LCD curvo Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide, commercializzato a un prezzo consigliato di 1.099 euro.

Questo premiato monitor da 49” offre agli utenti professionali un insieme di feature che ottimizzano le performance. Tra queste: una risoluzione ultra-high, una grafica eccellente e un pratico USB-C docking, che offre il beneficio di un trasferimento dati ad alta velocità e di una connettività flessibile, così come una webcam pop-up e un design eco friendly.

Premiato per il format ultra wide e il design moderno, il Philips 499P9H è un display 1800r curvo che rispecchia la forma naturale dell’occhio e lo avvolge, riduce le distrazioni mentre massimizza il confort. Non sono necessarie complicate impostazioni multi-screen con il fastidioso separating gap e cavi disordinati. Philips 499P9H regala 49 pollici di spazio di lavoro, come avere due display 27’’ 16:9 Quad HD disposti fianco a fianco. Questo permette agli utenti di sfruttare lo spazio, confrontare documenti, o gestire file multipli in una sola volta senza dover sovrapporre finestre, scorrere o fare lo zoom. E per adattare scenari di installazione aggiuntivi, un interruttore integrato MultiClient Integrated KVM funziona con la funzione Multi-View per permettere agli utenti di gestire due dispositivi separatamente allo stesso tempo con una singola tastiera e un mouse, risparmiando anche più tempo e spazio.

Esperienza visiva coinvolgente

La risoluzione Dual Quad HD (5120 x 1440) significa una più alta densità di pixel e un maggior dettaglio, mentre la tecnologia VESA-certified HDR 400 consegna colori abbaglianti, inky shadows, bianchi brillanti, rendendo le immagini vicine alla realtà e garantendo profondità e sfumature ottimali.

Con il moderno ambiente di lavoro che richiede sempre maggiore flessibilità, dinamismo e adattabilità, i professionisti di oggi hanno bisogno di un hardware performante. Philips 499P9H incontra questo bisogno con una serie di feature innovative che aiutano gli utenti a ottenere il massimo dalla loro giornata di lavoro. Una built-in USB 3.1 type-C docking station con erogazione di potenza che gioca un ruolo chiave nell’aumento di produttività per professionisti in movimento. Con una tecnologia high-speed USB 3.1, il trasferimento dati è più veloce, oltre a un connettore USB-C reversibile che permette con facilità il one-cable docking.

Le unità periferiche così come i notebook possono essere collegate direttamente nel monitor per trasferire file, guardare video, e altro ancora. E per completare l’esperienza docking, una connessione wired sicura può essere fornita ai notebook senza un qualsiasi cavo separato grazie alla porta integrata RJ45.

Per ulteriore convenienza e sicurezza, il monitor include una comoda pop-up webcam equipaggiata con riconoscimento facciale Windows Hello, il quale può essere discretamente e in sicurezza nascosto, quando non in uso. E poiché il comfort utente è sempre una priorità, il monitor Philips 499P9H offre agli utenti una moltitudine di soluzioni di visualizzazione, incluse la tecnologia Flicker-Free e la modalità LowBlue, così come efficienti caratteristiche ergonomiche, come il supporto regolabile in altezza con funzioni di rotazione e inclinazione e un montaggio VESA.