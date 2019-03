TECHly: nuovi trolley per schermi di grande dimensione

Trolley TV progettati e realizzati con lo scopo di reggere monitor fino a 120” dotati di ruote per facilitarne lo spostamento

I nuovi trolley TV lanciati da TECHly sono adatti per sostenere schermi LCD/LED/Plasma di molteplici dimensioni e pesi e rispondono ad ogni esigenza di installazione grazie alla loro struttura ed una solida base. Sono tutti provvisti di ruote dotate di freno, così da assicurare una maggiore stabilità. I materiali impiegati per sviluppare questa linea di trolley TV sono l’acciaio e l’alluminio.

Maneggevoli e dal ridotto ingombro, tutti i modelli della gamma a seconda dell’occorrenza, permettono regolazioni personalizzate, consentendo variazioni di orientamento indispensabili per i riflessi dovuti alla luce.

Il modello ICA-TR24 supporta TV fino a 100” con standard VESA 1000×600 e sostiene un peso fino a 100 kg, permette un’inclinazione dello schermo di +5°/-10°ed è provvisto di un sistema integrato per la gestione dei cavi. In dotazione vengono fornite due mensole: una per componenti AV (peso massimo di 5 Kg), e l’altra aggiuntiva, per il posizionamento della videocamera, soluzione indispensabile per meeting e videoconferenze.

I modelli ICA-TR30 e ICA-TR31 si contraddistinguono, invece, per la loro capacità di sostenere un peso TV di 150 kg e per supportare monitor fino a 100 pollici per ICA-TR30 e addirittura 120 pollici per ICA-TR31. In ambedue i trolley è presente una mensola integrata utile per l’appoggio di attrezzature o altro materiale (637x263mm).

Entrambi di color nero offrono, in aggiunta, una staffa di supporto per la televisione regolabile in 2 posizioni, e la loro solida base rettangolare dotata di robuste ruote con freno, permette una ancor maggiore stabilità.

L’ultimo modello presentato da Techly è ICA-TR29 che rispetto agli altri, si caratterizza principalmente per la presenza di un cabinet integrato porta attrezzature (635x300x570mm). E’ provvisto inoltre di un sistema integrato di gestione cavi, utilissimo per mantenere ordine e pulizia del cablaggio. Questo modello sorregge monitor da 60-100”, supporta lo standard VESA 1000×600, e sostiene TV di un peso massimo di 100 kg. La base rettangolare è sempre provvista di ruote e l’altezza è regolabile da 1200 mm a 1650 mm. Il trolley è di color nero e risulta molto elegante e integrabile in ogni ambiente.