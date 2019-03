Lenovo ThinkPad, mobile e intelligente

Al MWC 2019 di Barcelona Lenovo ha annunciato gli ultimi laptop professionali della serie ThinkPad

Ci sono due laptop Lenovo 14w con Windows 10 Pro e Lenovo 14e Chromebook tra i nuovi dispositivi presentati da Lenovo a Barcellona, in occasione del MWC 2019.

Progettati e costruiti secondo principi di resistenza e funzionalità, gli ultimi arrivati delle serie ThinkPad T e X portano avanti la tradizione di Lenovo di fornire agli utenti innovazioni e benefici che abbiano una ricaduta pratica sul loro lavoro.

In tal senso, più recenti laptop ThinkPad consentono di rimanere sempre online grazie alla connettività LTE-A Wireless WAN, di dormire sonni tranquilli grazie alla tecnologia di sicurezza ThinkShield e di godere di un’eccellente esperienza di uso sotto ogni punto di vista grazie al display ad alta definizione, al sistema audio immersivo Dolby Audio Premium e alla tastiera ThinkPad.

Le serie ThinkPad T e X sfoggiano un design completamente rinnovato, con una serie di accorgimenti nella progettazione pensati per soddisfare il desiderio dell’utente finale di godere di un’esperienza d’uso sicura in mobilità. Tra questi:

Focus sulle innovazioni che aggiungono valore

Con oltre 140 milioni di unità vendute ad oggi, ThinkPad si contraddistingue da sempre per la qualità della progettazione e l’eleganza del suo design, caratteristiche che gli sono valse la fiducia degli utenti per sicurezza e affidabilità e garantiscono un’esperienza in mobilità di alto livello. Per il 2019, Lenovo ha abbracciato i principi della connettività intelligente adottando una filosofia di progettazione interamente nuova. Analizzando tutti gli aspetti dell’esperienza d’uso, Lenovo si è infatti concentrata sulle innovazioni che davvero aggiungono valore.

Per questo, tutti i nuovi ThinkPad includono Wi-Fi ad alte prestazioni e funzionalità WWAN e LTE-A opzionali. ThinkPad T490 porta la connettività in roaming a nuovi livelli grazie al supporto LTE-A CAT16 con configurazione dell’antenna UltraConnect 4×4 per velocità fino all’ordine dei Gigabit e massima potenza del segnale. I modelli ThinkPad T490s, X390 e X390 Yoga dispongono inoltre della nuova tecnologia Intel Wi-Fi 6 Gig+ con Bluetooth 5.1 per una connettività wireless Gigabit premium. Con un throughput più elevato e prestazioni migliorate in ambienti ad alta densità di dispositivi connessi, la produttività in mobilità è garantita per gli utenti che sceglieranno i laptop ThinkPad dotati di Intel Wi-Fi 6 Gig+.

Protezione ottimale in qualsiasi luogo

Con Lenovo ThinkShield il lettore di impronte digitali Match-on-Chip salvaguarda la riservatezza delle informazioni relative alle impronte digitali garantendo che l’immagine biometrica non lasci mai il chip, offrendo un’identificazione più sicura per gli accessi e le transazioni online.

A sua volta, ThinkShutter è un otturatore webcam fisico, disponibile sia per le webcam RGB che IR, in grado di proteggere gli utenti dai malintenzionati, mentre ThinkPad PrivacyGuard attiva una protezione dello schermo con il semplice tocco di un tasto e PrivacyAlert avvisa se qualcuno sta cercando di curiosare alle spalle dell’utente.

In tutto questo, il BIOS ThinkPad è stato aggiornato, con significativi miglioramenti. Il più evidente è una nuova interfaccia utente grafica che lo renderà molto più facile da navigare. Sono stati apportati inoltre una serie di miglioramenti per la sicurezza e la gestibilità del BIOS basati su UEFI, in modo da fornire agli utenti e agli amministratori IT maggiori livelli di sicurezza e capacità di gestione.

Ma il dato più significativo è la funzione di auto-riparazione in grado di ripristinare buona parte del backup nel caso in cui il BIOS dovesse essere corrotto a seguito di un attacco hacker. Questa nuova funzionalità è progettata per fornire ai clienti un BIOS più resiliente e per impedire agli hacker di infiltrarsi nel codice del firmware di livello più basso.

Per un’esperienza d’uso multisensoriale

A sua volta, il display HDR da 500 nit con supporto Dolby Vision offre colori straordinari, contrasto e luminosità per un’esperienza visiva eccezionale. Il nuovo display FHD da 400 nit a bassa potenza utilizza invece la tecnologia LTPS (Silicio policristallino a bassa temperatura), per aumentare la luminosità con una maggiore durata della batteria.

Ancora nelle serie ThinkPad T e X, l’introduzione di due microfoni ad ampio raggio migliora significativamente la qualità delle chiamate, specialmente negli ambienti rumorosi, mentre Dolby Audio Premium migliora la riproduzione sonora.

Focus sui dipendenti di prima linea

I dipendenti che lavorano prima linea sono figure fondamentali in diversi settori quali la vendita al dettaglio, l’hospitality, i viaggi e il settore manifatturiero, ma sono spesso trascurati quando si tratta di fornire loro un PC aziendale. Fornire ai dipendenti di prima linea dispositivi come i Lenovo Chromebook 14w e 14e, valorizza il loro lavoro e contribuisce al miglioramento della loro produttività. Progettato con in mente questo specifico segmento di forza lavoro, i Chromebook 14w e 14e di Lenovo, basati su processori AMD, sono stati realizzati specificamente per resistere all’usura di una giornata in officina o in negozio.

Infine, il nuovo monitor ThinkVision M14 offre una semplice soluzione di visualizzazione mobile per poter usufruire di maggiore spazio su schermo anche mentre si è in movimento, consentendo agli utenti di condividere contenuti con colleghi e clienti. Entrambe le porte USB-C possono essere utilizzate come ponte quando sono collegate alla rete elettrica, e possono sia caricare il laptop sia semplicemente collegarlo come secondo schermo. Il display ultrasottile Full HD da 14 pollici (4,6 mm) offre immagini vivide con luminosità a 300 nit e include un supporto regolabile in altezza per un maggiore comfort visivo.

Le cuffie X1 ANC, ottimizzate professionalmente da Dolby per i sistemi Lenovo, offrono funzionalità audio avanzate e funzionalità di cancellazione del rumore. In collaborazione con Synaptics AudioSmart sono stati ideati sei microfoni ibridi con microfono ANC ed ENC. La cancellazione attiva del rumore (ANC) riduce i fastidiosi rumori di sottofondo, mentre la cancellazione elettronica del rumore (ENC) filtra i rumori di sottofondo, consentendo agli utenti di collaborare in modo chiaro e professionale e di utilizzare i comandi vocali dell’assistente digitale in ufficio o in viaggio. Le cuffie possono essere utilizzate senza fili tramite Bluetooth 5.0 o collegate e caricate tramite USB-C. Il design pieghevole consente una facile conservazione e trasporto.