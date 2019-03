Thomson: nuova soluzione di videosorveglianza

Connessa a Internet, la nuova telecamera consente di monitorare facilmente la propria casa e di visualizzare video a distanza

Tra i provvedimenti più urgenti su cui il governo italiano si è concentrato fin dal giorno del suo insediamento, spicca di sicuro quello legato al cosiddetto Decreto Sicurezza, approvato dopo l’iter parlamentare alla fine dello scorso anno. A dimostrazione di quanto la tecnologia possa essere di supporto a tematiche così delicate, che hanno a che fare con la tutela della persona e del suo ambiente abitativo, il decreto ha messo a disposizione dei comuni italiani specifiche risorse per l’acquisizione di telecamere super tecnologiche per il monitoraggio di zone considerate particolarmente pericolose.

Questo scenario, naturalmente, induce i produttori di soluzioni di videosorveglianza a ideare prodotti sempre più elaborati e in grado di garantire sicurezza contro intrusioni o infrazioni a danno dell’ambito domestico. In tale direzione s’inserisce la nuova proposta di Thomson, marchio di Smart Home Italia riconosciuto a livello mondiale per la qualità dei propri prodotti innovativi e di facile utilizzo nel campo della sicurezza.

Thomson ha presentato una Camera IP Wifi da esterno, con rilevatore di movimento e di presenza luminoso. La telecamera, connessa a Internet, consente di monitorare facilmente la propria casa o altro luogo. Ovunque ci si trovi, da smartphone o tablet (iOS e Android), è possibile visualizzare video a distanza, scattare una foto in diretta o avviare una registrazione video.

La funzione di rilievo di movimento consente di ricevere una notifica push in caso di intrusione. La sua installazione è interamente Plug & Play, semplice e veloce tramite QRCode presente sulla telecamera e tramite smartphone o tablet. La funzione di presenza luminosa si attiva nel momento in cui la telecamera rileva un movimento.

Queste le principali caratteristiche tecniche del prodotto:

• 1 telecamera IP Plug and Play da esterno, connessione a internet Wi-Fi

• Immagine: fino a 1280×720 pixel (720p) fino a 20 fotogrammi

• Sensore ottico CMOS ¼ ” a colori, angolo di visione : 110 ° regolabile

• Portata della visione notturna: fino a 10 m

• Slot per scheda di memorizzazione video microSDHC fino a 32 GB (non inclusa)

• Notifiche via push su rilievo di movimento, impostazione della sensibilità