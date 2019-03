Computer Gross: accordo con Palo Alto Networks

Il distributore commercializzerà in Italia la proposta di sicurezza del vendor

Computer Gross distribuirà in Italia le soluzioni di sicurezza di Palo Alto Networks che garantiscono protezione su endpoint, applicazioni, reti e cloud.

“Lavorare con Computer Gross rafforzerà il nostro raggio d’azione per canalizzare i Partner in Italia – ha dichiarato Mauro Palmigiani, Country Manager Italia, Cipro, Grecia e Malta, Palo Alto Networks -. Insieme, grazie alla nostra comune esperienza, maturata nel corso degli anni, potremo coltivare e accrescere le partnership sul mercato, soprattutto quelle allineate alla nostra mission di proteggere le organizzazioni dai sempre più pericolosi attacchi informatici”.

“Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo accordo con Palo Alto Networks, player leader in un mercato in rapida crescita come quello della Security. Il nostro impegno sarà quello di trasferire sul canale le competenze avanzate che sono da sempre alla base della nostra strategia ed accompagnare i nostri partner attraverso un percorso di successo con le soluzioni altamente innovative e competitive di Palo Alto Networks – ha commentato Gianluca Guasti, Value Business e Marketing Director –. Con questa nuova partnership strategica, Computer Gross ha l’obiettivo di consolidare la propria Leadership in Italia sulla Distribuzione a VALORE, settore in cui la sicurezza informatica rappresenta senza dubbio uno dei trend altamente innovativi e sfidanti per il mercato ICT”.