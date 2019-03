Fiore organizza un workshop gratuito su Linkware Live

Il software di gestione di Fluke Networks protagonista di un appuntamento fissato per il 13 marzo

Fiore organizza per mercoledì 13 marzo alla ore 14 un incontro per conoscere il software di gestione Linkware Live di Fluke Networks. Il workshop, gratuito, è riservato ai professionisti del mercato del cablaggio mentre l’appuntamento è presso Spring Italy, in via Magenta 77, Edificio 4D a Rho, in provincia di Milano.

La piattaforma Versiv aiuta a tagliare i costi della certificazione con Report Veloci e sempre sotto controllo. Non si perde tempo mediante l’utilizzo della piattaforma di Cloud, che consolida i risultati dei test da remoto e gestisce i progetti tramite browser.

Un altro vantaggio è l’ottimizzazione del processo di creazione delle etichette con l’utilizzo di una delle stampanti certificate appartenenti all’ecosistema Versiv.

Per iscriversi è necessario visitare la pagina ufficiale dell’evento.