Prysmian supporta lo sviluppo delle reti broadband mondiali

Il Gruppo presenta il suo cavo da record FlexRibbon con 6.912 fibre all’Optical Networking and Communication Conference & Exhibition in San Diego, CA



Prysmian Group, specialista nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, presenterà al mercato il suo nuovo cavo MassLink con tecnologia FlexRibbon a 6.912 fibre, raggiungendo il più alto numero di fibre nell’industria, a OFC Conference and Exhibition 2019, che avrà luogo dal 3 al 7 Marzo a San Diego, in California.

“La densità della fibra parla da sé – afferma Philippe Vanhille, Executive Vice President Telecom Business di Prysmian Group -. Con questa quantità di fibra in un singolo cavo, ci siamo concentrati su un design di prodotto che fornirà agli installatori facilità di utilizzo e migliore gestione della fibra. Confermiamo quindi il nostro impegno nell’investire costantemente nelle nostre capacità di fibra ottica e cavi per supportare i nostri clienti nello sviluppo di nuove reti a banda larga affidabili e cost-effective.”

FlexRibbon 6.912 fibre è un cavo con un disegno ultra-compatto per uso esterno, che utilizza fibre resistenti alla piegatura, abbastanza piccolo da stare in condotti di 50.8 mm. Usando la tecnologia FlexRibbon, i nastri sono arrotolati e compattati insieme in sub-unità dal piccolo diametro. Tuttavia, questi nastri di fibra da 200 ųm forniscono ugualmente i vantaggi dello splicing a fusione di massa. Originariamente progettato per essere utilizzato dai clienti di datacentre di larga scala, MassLink 6.912 fibre presenta potenziali usi in tutti i mercati delle telecomunicazioni. L’aggiunta del cavo da 6.912 fibre espande ulteriormente il portfolio dei cavi MassLink con tecnologia FlexRibbon di Prysmian Group che include anche FlexRibbon da 1.728 e 3.456 fibre, che possono essere contenuti in condotti rispettivamente di 31,75 mm e 38,1 mm.

Durante la OFC Conference and Exhibition, la più grande conferenza e fiera per le comunicazioni in fibra ottica e i professionisti della rete, allo stand del Gruppo – Booth #1739 – verranno esposti anche il Karona Overblow System che permette l’installazione di cavi in fibra ottica ad alta densità all’interno di condotti pre-esistenti, contenenti cavo già esistente precedentemente installato; e il portfolio di Prysmian Group per cavi ibridi multiconduttore FTTH per applicazioni mobili. Inoltre, in mostra allo stand anche l’offerta di soluzioni di connettività in fibra ottica del Gruppo che garantiscono flessibilità di design, semplice modularità per l’upgrading e qualità di performance superiore per tutte le necessità di gestione dei cavi.

Infine il Gruppo presenterà anche la sua offerta di fibra ottica, incluse BendBrightXS e 200µm BendBrightXS con fibre insensibili alla piegatura, che permette di realizzare una nuova generazione di cavi ad altissima densità. Sarà inoltre presente WideCap-OM5, la fibra multimodale di Prysmian per i ricetrasmettitori WDM. WideCap-OM5 con tecnologia BendBright permette l’utilizzo di cavi più piccoli e l’aumento di flessibilità nelle reti dei datacentre.