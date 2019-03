Canon svela le nuove potenzialità dell’automazione

Fresca di rientro dagli Hunkeler Innovationdays 2019, Canon ha mostrato ai visitatori tutte le nuove strade di crescita per il business

È appena rientrata dagli Hunkeler Innovationdays 2019 svoltisi di recente a Lucerna Canon che, per l’occasione, ha acceso i riflettori sulle sue soluzioni di stampa progettate per arricchire l’offerta dei clienti attraverso nuove applicazioni.

I visitatori del suo stand hanno infatti ammirato la stampante inkjet a modulo continuo Océ ProStream 1000, la stampante inkjet a foglio singolo Océ VarioPrint i300 (in foto) e la stampante Canon imagePRESS

C10000VP.

Le dimostrazioni live hanno permesso agli utenti di scoprire come gestire i flussi di lavoro nella stampa digitale grazie alla suite PRISMA – un portfolio software versatile e intuitivo, ideale per soddisfare le esigenze di stampa del settore industriale, dall’input di dati e funzioni prestampa fino alla gestione in produzione e progettazione del flusso di lavoro. Le soluzioni PRISMA consentono di sfruttare appieno i vantaggi dell’automazione lungo l’intero workflow di stampa.

Soluzioni per raggiungere la massima efficienza operativa

In linea con il tema dell’evento “Success with automation”, Océ VarioPrint i300 è stata abbinata alla nuova soluzione di finitura a foglio singolo DocuTrim di Hunkeler. Il workflow multifunzionale consente di automatizzare il processo di taglio, perforazione e impilatura sequenziale. Una combinazione tecnologica che offre la flessibilità necessaria per realizzare un’ampia gamma di applicazioni, incluse quelle di Direct Mail e riviste di alta qualità, raggiungendo livelli di produttività ottimale per la massima efficienza operativa.

Tra le altre soluzioni mostrate in occasione dell’evento, c’era anche Océ ProStream in linea con Hunkeler Generation 8, strumento di finitura a taglio e impilatura. Una soluzione ideale per applicazioni come poster e riviste, che saranno realizzate in tempo reale; inoltre i visitatori hanno potuto ammirare applicazioni già prefinite, come dépliant personalizzati.

Infine, agli Hunkeler Innovationdays è stata esposta Canon imagePRESS C10000VP con booklet maker in linea, che ne ha evidenziato le straordinarie capacità di gestione dei supporti. Una stampante a foglio singolo che, ad oggi, conta più di 1.000 installazioni di successo nell’area EMEA.

Dalla pubblicazione alla promozione

Presso lo stand Canon i clienti hanno anche potuto scoprire materiali di comunicazione promozionale e merchandising a supporto del lancio del libro fotografico “Speed”, a testimonianza del ruolo fondamentale della stampa nelle campagne di marketing multicanale. Presentato a settembre 2018, il libro contiene immagini evocative delle sottoculture britanniche degli ultimi vent’anni, scattate dal fotografo documentarista Horst A. Friedrichs.

Il libro, stampato con Océ ProStream 1000, permette di scoprire tutto il potere espressivo della stampa di alta qualità.

Come riferito in una nota ufficiale da Peter Wolff, Vice President PPP EMEA Commercial Printing: «Molti brand hanno problemi a interagire con i clienti attraverso i soli canali digitali. Grazie alla tecnologia di stampa digitale, si promuove un coinvolgimento emozionale del cliente con vari formati e contenuti personalizzati, che possono essere creati quasi in tempo reale. Gli addetti al marketing possono gestire campagne pubblicitarie dinamiche e gli editori sviluppare contenuti su misura utilizzando le informazioni in loro possesso riguardo ai clienti. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri clienti e partner per dimostrare come la stampa possa offrire nuove opportunità di crescita».