PFU ed ecosistema di canale, un rapporto “a prova di carta”

Nuove iniziative per favorire l’incontro tra partner e clienti

PFU EMEA, filiale del produttore mondiale di soluzioni di scansione documentale, basa molta della sua attività sui partner di canale. Le relazioni con il canale, infatti, per PFU, sono fondamentali, e non solo per il supporto alle vendite indirette come avviene sul mercato in Italia. Distributori e reseller rappresentano infatti un punto di riferimento per l’azienda, e con loro PFU sviluppa numerose attività per entrare in contatto con nuovi potenziali clienti, creare nuove opportunità di business e diffondere i messaggi della nuova “cultura” digitale nel corso di eventi di formazione e promozione tecnologica.

La trasformazione digitale di questi anni e tutte le nuove tecnologie introdotte per migliorare la vita professionale e privata degli utenti, non è stata accolta e condivisa immediatamente. Spesso la mancanza di tempo, competenze e, soprattutto, di consapevolezza relativa a benefici, tecnologie e vantaggi che la trasformazione può realmente apportare al business, ha causato ritardi nell’evoluzione IT delle aziende italiane.

Per colmare queste lacune, PFU organizza una serie di appuntamenti in tutta Italia con la preziosa collaborazione dei suoi numerosi partner di canale con l’obiettivo di incontrare clienti e prospect ai quali illustrare le tecnologie delle proprie soluzioni, le modalità di integrazione con altri prodotti e dispositivi per incrementare agilità e flessibilità e approfondire il tema della trasformazione digitale e dei benefici di cui possono godere rivoluzionando i propri strumenti IT.

Tra gli obiettivi principali di tutte le organizzazioni sono inclusi l’incremento di efficienza, collaborazione e velocità per ottimizzare produttività e risorse. “Un esempio recente e concreto nel nostro paese è rappresentato dall’entrata in vigore dalla fatturazione elettronica, che indirettamente induce le aziende a digitalizzare tutti i restanti documenti cartacei legati alle transazioni commerciali e ad archiviarli in cloud,” sottolinea Massimiliano Grippaldi, Regional Sales Manager di PFU Italia. “Tale imposizione normativa è stata accettata obbligatoriamente, ma poi sempre più apprezzata una volta compresi i reali vantaggi offerti, non solo in termini di trasparenza e sicurezza, ma anche di ottimizzazione di tempi, spazi e produttività.”

“Il nostro ecosistema di canale è un punto di riferimento davvero prezioso, che ci supporta a 360° andando oltre il “semplice” aspetto delle vendite,” continua Grippaldi. “Le competenze e l’esperienza garantite dai nostri distributori e rivenditori su differenti mercati e aree di business ci consentono di incontrare nuove realtà, sviluppare importanti opportunità di business congiunte e incrementare la fiducia con i clienti già attivi, consolidandone le relazioni.”

Il 2019 è iniziato con i primi appuntamenti dedicati a clienti nuovi ed esistenti, il calendario sarà costantemente arricchito per incontrare aziende su tutto il territorio nei prossimi mesi.