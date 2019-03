L’Automotive arricchisce il Fortronic Forum 2019

L’evento atteso a giugno presso Modena Fiere si arricchisce di un’area e contenuti speciali legati in particolare ai veicoli elettrici

L’elettronica di potenza sarà al centro del prossimo Fortronic Forum, evento tecnologico messo a punto da Assodel Italia, Associazione Distretti Elettronica, in programma il 19 e 20 giugno 2019 a Modena Fiere.

Tra i mercati stimati in crescita, quello del power electronics resta uno dei più interessanti sia a livello internazionale (si parla di un +7% l’anno) sia a livello italiano, dove si osserva un dinamismo e una vivacità ancora più accentuati nella miriade di applicazioni e di PMI presenti. E non è un caso che l’Emilia-Romagna, territorio particolarmente vocato all’innovazione – con 14 centri specializzati, 10 tecnopoli e 82 laboratori di ricerca industriale – sia stata designata sede di questo evento a elevato contenuto tecnologico.

Accanto al tradizionale focus sul Power, il Fortronic Forum 2019 punterà anche su un’altra area strategica per il mercato dell’elettronica: l’automotive. Le ultime edizioni di electronica di Monaco e del CES di Las Vegas ci hanno mostrato come l’auto sia oggi fulcro di sperimentazioni e innovazioni tecnologiche di ogni genere e tipo. Dalle soluzioni di infotainment ai sistemi di sicurezza, dagli ADAS ai sensori, dai motori elettrici ai sistemi per la guida autonoma. L’argomento è trainante per tutto il comparto dell’elettronica e si sposa perfettamente con la scelta di Modena, situata nel cuore della Motor Valley.

Tre eventi in uno

Da oltre 20 anni, i Fortronic Forum sono giornate di networking e approfondimento su tematiche verticali pensate per rispondere alle esigenze di aggiornamento tecnologico di progettisti e buyer attraverso contenuti autorevoli e incontri snelli, rapidi e incisivi.

L’edizione 2019 di Fortronic propone tre eventi in uno:

Strategic Innovation Summit (19 giugno), un momento di ispirazione sull’innovazione tecnologica dedicato a manager e imprenditori e focalizzato sul mercato dei veicoli elettrici. L’evento vedrà la presentazione di alcuni casi di successo italiani andando ad affrontare anche alcune criticità del settore come le infrastrutture di ricarica, le batterie, i costi e la compatibilità elettromagnetica.

Fortronic Power & more (19 e 20 giugno), il punto di riferimento per il mercato dell’elettronica di potenza, ma non solo. Tra area espositiva, conferenze, workshop e dimostrazioni dalle aziende, il visitatore avrà una visione a 360° di tutta la filiera e potrà scegliere le soluzioni e le tecnologie migliori a supporto dei propri progetti innovativi. Tra i contenuti, si parlerà di magnetici, di tecnologie SiC e GaN, di compatibilità elettromagnetica, di supercap, di power digitale, di batterie e di Power Management IC.

Assodel Gala & Award (19 giugno), la tradizionale cena dell’associazione, momento di networking per eccellenza del comparto. Nel corso della serata verranno assegnati i premi ai best manufacturer 2019 e ai clienti più innovativi (Industry Award).

Il Fortronic Forum 2019 presenterà alcune novità importanti con l’introduzione di un’area dimostrativa dedicata alla trazione elettrica e un Training Lab (“hands on”) in cui i progettisti potranno toccare con mano prodotti e soluzioni a carattere innovativo.