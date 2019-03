Canon porta la stampa tecnica a MADE EXPO

In fiera le sue innovative soluzioni di stampa di grande formato per i settori architettura e costruzioni

Canon ha annunciato la sua rinnovata partecipazione a Made Expo, la biennale internazionale dedicata al mondo dell’Architettura e delle Costruzioni, che si svolgerà dal 13 al 16 marzo presso Rho Fiera Milano.

In occasione di questa importante manifestazione, Canon sarà presente con le soluzioni dedicate alla stampa tecnica di grande formato per il settore AEC, in particolare con la nuovissima serie imagePROGRAF TM.

Un’ulteriore conferma del costante dialogo che Canon ha intrapreso con tutte le aziende attive nel settore della progettazione architettonica e delle costruzioni, per rappresentare sempre più il partner ideale nell’evoluzione del loro business in chiave digitale. La tecnologia di stampa tecnica di grande formato Canon è, infatti, in grado di assicurare flessibilità operativa, cura del dettaglio e un’eccezionale qualità d’immagini, requisiti fondamentali in tutte le fasi progettuali. A questi vantaggi guardano con sempre maggiore interesse i professionisti del settore come architetti, ingegneri, designer che necessitano di planimetrie e disegni aggiornati in real time così da ridurre i margini di errore nell’implementazione delle diverse fasi del progetto, accrescendone la produttività.

All’interno di uno spazio espositivo di 32 mq situato presso lo stand G27, padiglione 10, nell’area MADE Software Tecnologie e Servizi, Canon esporrà la nuovissima serie di stampanti e soluzioni multifunzione di grande formato imagePROGRAF TM pensata per produrre stampe CAD, GIS e poster. La serie imagePROGRAF TM è una gamma grande formato produttiva caratterizzata da dimensioni ridotte e dall’abbattimento dell’inquinamento acustico grazie a livelli di rumore minimi, ideale per ambienti di lavoro caratterizzati da piccoli volumi di stampa ma che necessitano di immagini precise e di qualità elevata. Questi dispositivi per la scansione, la copia e la stampa di documenti tecnici, disponibili insieme ai software per la gestione del workflow di stampa, si avvalgono di inchiostri a pigmento LUCIA TD a 5 colori. Un’innovativa tecnologia che include l’MBK a elevata tensione superficiale, capace di produrre linee e testi densi e nitidi senza alcun effetto sfumato.

In particolare, i visitatori potranno vedere in azione le soluzioni di stampa imagePROGRAF TM-200, stampante inkjet da 24 pollici caratterizzata da alta precisione ed elevata produttività, imagePROGRAF TM-300, stampante inkjet da 36 pollici, molto silenziosa e altamente produttiva, e la imagePROGRAF TM-305 MFP T36, stampante multifunzione da 36 pollici ad alta precisione per grandi formati con disco fisso integrato.

Infine, sarà a disposizione dei visitatori imagePROGRAF TX-4000, la stampante inkjet da 44 pollici per grandi formati che ridefinisce la produzione di stampe CAD, GIS e poster e combina un’estrema efficienza a un’eccezionale qualità delle stampe.