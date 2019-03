L’esperienza di shopping diventa fluida, frictionless e sicura

Al via nuova partnership tra Checkpoint Systems, Supersmart e Bizerba

Checkpoint Systems, fornitore di soluzioni verticalmente integrate per il retail, ha stretto una nuova partnership con Supersmart e Bizerba Group per mettere a disposizione dei clienti soluzioni frictionless per il self-checkout che migliorino la customer experience, riducendo al minimo le operazioni in cassa e assicurando le misure di prevenzione delle perdite.

La collaborazione mira a offrire soluzioni ormai necessarie per uno shopping pratico via smartphone, offrendo ai clienti la comodità di un’esperienza di acquisto completamente autonoma, e contemporaneamente riducendo al minimo i tempi di attesa per le transazioni grandi e piccole. Grazie ai 50 anni di esperienza di Checkpoint nella prevenzione delle perdite, unita agli algoritmi sviluppati da Supersmart nell’acquisizione delle immagini e alla tecnologia di Bizerba nel settore del Retail, i clienti avranno la garanzia di un’esperienza di acquisto migliore senza le frustrazioni e i ritardi dovuti a negozi affollati e alle lunghe attese in cassa. Inoltre, i Retailer potranno continuare a utilizzare i programmi di Protezione alla Fonte, messi a disposizione da Checkpoint Systems, per proteggere i prodotti più soggetti a furti ed esposti alla criminalità organizzata.

“Per mezzo di questa partnership con Supersmart e Bizerba, siamo orgogliosi di poter venire incontro ai bisogni dei consumatori e dei Retailer – afferma Alan Tamny, Global Director of Product Management di Checkpoint Systems –. Insieme possiamo fornire soluzioni volte a migliorare la customer experience, evitando allo stesso tempo le perdite dei Retailer, senza costringerli a dover modificare le proprie tecnologie antitaccheggio o i programmi di Protezione alla Fonte già in adozione. Ciò consente loro di passare a questa nuova tecnologia in modo controllato, contribuendo a massimizzare la redditività e a ridurre al minimo le perdite”.