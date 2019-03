Webroot Italy 2019: appuntamento il 10 aprile

In collaborazione con Achab, Webroot illustrerà le potenzialità dell’omonimo antivirus

E’ fissato per il 10 aprile a Milano l’appuntamento con Webroot Italy 2019, l’evento organizzato dal distributore a valore Achab in partnership con Webroot in cui si parlerà ai Managed Service Provider (MSP) di come si sono evoluti gli attacchi informatici fornendo consigli e strumenti necessari per approcciare questo tema con le PMI.

In particolare l’attenzione sarà indirizzata su Webroot, antivirus di nuova generazione che protegge in real time gli endpoint da virus, malware e attacchi zero-day senza aggiornamento delle firme, e di come questa soluzione rappresenti un’opportunità di crescita per gli MSP.

La giornata del Webroot Italy si terrà all’Hotel Excelsior Gallia a Milano e sarà suddivisa in due parti. Le sessioni della mattina saranno incentrate sulle best practice, per offrire ai neofiti della soluzione una panoramica tecnica e commerciale di taglio pratico, tramite la voce degli MSP che la conoscono e la usano.

Seguiranno nel pomeriggio interventi di più ampio respiro dedicati al tema della sicurezza e alcuni focus specifici sull’evolversi della soluzione Webroot: qui prenderanno la parola esperti di sicurezza e figure di spicco del management di Webroot.

L’evento inizierà alle ore 10 e proseguirà fino alle 16.30 circa. Per visualizzare l’agenda completa ed iscriversi all’intera giornata o solo ad una parte, visitate la pagina ufficiale dell’evento.