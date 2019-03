Due contesti in cui CAT S60 fa davvero la differenza

La rivoluzione copernicana del CAT S60 nelle testimonianze di due utilizzatori particolarmente soddisfatti

Cat S60 è lo smartphone tough dedicato agli amanti del lifestyle più sfidante: resiste a cadute da 1,8 metri d’altezza, è impermeabile fino a un’ora d’immersione a una profondità di 5 metri, ed è il primo sul mercato dotato di fotocamera termica che permette di visualizzare un’immagine termica in tempo reale sullo schermo.

Abbiamo raccolto la testimonianza di due utilizzatori abituali di questo incredibile accessorio tecnologico, loro compagno della vita quotidiana. Riportiamo quindi le storie di un esperto subacqueo e di un allenatore di pallanuoto, accomunati dalla passione per la tecnologia, sposata ad abitudini d’uso dello smartphone particolarmente sfidanti.

Marcello Mica, subacqueo per passione

Informatico, ex funzionario di una multinazionale nel settore Elettronica di Consumo, allenatore di Rugby nel tempo libero, a 50 anni si è spogliato degli abiti da lavoro per “tuffarsi” letteralmente nella sua passione per il diving.

Fin dall’inizio della sua nuova vita ha sentito l’esigenza di avere a disposizione uno strumento tecnologico che fosse prima di tutto resistente e impermeabile e che, come lui stesso racconta: “Fosse in grado di resistere a me e al mio tipo di vita”.

Deluso dall’acquisto di uno smartphone IP68 e spinto dalla una inclinazione personale per la tecnologia (in passato si è dilettato anche come sviluppatore Android), circa due anni fa ha avuto modo di provare un Cat S60 e se ne è letteralmente innamorato.

Marcello coordina con altri quattro soci Nemo Diving, una Associazione Sportivo Dilettantistica che si trova a Siracusa e che ha fatto dello slow diving un marchio distintivo, promuovendo immersioni subacquee offerte tramite una atipica e pittoresca imbarcazione classica in legno – e non mediante i tipici gommoni ad alta velocità – che con voluta lentezza accompagna gli appassionati subacquei per immersioni esplorative in siti sconosciuti.

Fin dal primo giorno Cat S60 ha rappresentato per Marcello Mica “Una rivoluzione copernicana, paragonato a qualunque altro dispositivo provato in passato”.

Racconta: “A prescindere dalla resistenza e robustezza, tutti gli strumenti che offre sono davvero perfetti per coloro che operano in ambiti esterni ed esecutivi (in generale per chi sta in cantiere, chi opera all’aperto…). Il fatto stesso di avere a disposizione un device che, se cade in terra o in una pozzanghera o in mare, non smette di funzionare ma, anzi, continua a performare egregiamente, ha un valore aggiunto enorme”.

Per quanto concerne le feature, abbiamo chiesto a Marcello di spiegarci che cosa l’ha maggiormente colpito e ci ha risposto: “Non ho acquistato l’S60 per la termocamera… Questa è stata, come si suol dire, un side effect, ma da quando l’ho scoperta la uso per mille motivi. Ad esempio, controllo la temperatura esterna delle bombole per vedere se c’è un innalzamento eccessivo quando le carico, o monitoro le teste del compressore per evitare surriscaldamenti – tutte operazioni molto delicate nelle quali avere uno strumento che dia questa opportunità è fondamentale”.

È però un particolare uso che ha fatto della termocamera ad averci colpito nel suo racconto: “La mia imbarcazione necessita di una tipologia di manutenzione particolare, che si chiama chiodatura. Mentre il maestro d’ascia, con tradizione antica e orecchio fino, martellava sul fasciame per individuare il chiodo sordo, ho voluto azzardare un utilizzo particolare della termocamera, partendo dall’idea di registrare la diversa temperatura del legno per individuare, appunto, il chiodo sordo. È stato un successo”. Mica utilizza poi, regolarmente, Cat S60 durante le immersioni notturne, per controllare il punto di immersione dei subacquei. “L’aria che affiora dal fondo del mare ha una temperatura diversa nei punti in cui è avvenuta un’immersione, per cui la termocamera mi fornisce una tracciatura esatta del punto in cui eventualmente intervenire in caso di necessità. Questa è un’ulteriore e notevole utilità dello smartphone, che mi permette ad esempio di non ricorrere a fari o a ricerche estenuanti in situazioni di pericolo”.

Marco Calamoneri – Allenatore e Giocatore Master di Pallanuoto

“Sono un pessimo utilizzatore di telefoni ne ho distrutti parecchi soprattutto per le condizioni in cui spesso li utilizzo” – come lui stesso ha dichiarato – “Ho iniziato a usare il Cat in piscina qualche anno fa”, racconta. L’essere impermeabile, la resistenza e la robustezza, la durata della batteria, sono le qualità che più l’hanno colpito dei Cat Phones, che ha conosciuto professionalmente in quanto ingegnere informatico e che ha iniziato ad apprezzare anche nella vita di ogni giorno già da alcuni anni. Come allenatore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallanuoto Milano, Marco si è innamorato del Cat fin dal primo utilizzo. Ha scelto un S60 in quanto “unico telefono che gli garantisce un’impermeabilità totale e può raggiungere 5 metri di profondità, quando tutti gli altri della stessa tipologia presentano una certificazione limitata ai 2 metri”.

Ha spiegato: “Ho iniziato a conoscere Cat S60 per lavoro, dove ne utilizzo regolarmente, ad esempio, la funzione Push To Talk che lo trasforma in una vera e propria radio professionale, ma da subito ne ho apprezzato la particolare resistenza anche nei contesti che mi vedono impegnato con la squadra di pallanuoto, con la quale partecipo a campionati Master in Italia e all’estero. Allenando la squadra mi trovo a stare ore a bordo vasca, piegandomi per parlare con gli atleti; mi è capitato più volte di far cadere il telefono in acqua e ho potuto semplicemente riprenderlo e continuare a usarlo in modo perfetto anche con le mani bagnate. La cosa che tuttora mi rende pienamente soddisfatto della scelta che ho fatto acquistando il Cat, è constatare ogni giorno che resiste veramente a tutto. Continua ad essere performante nonostante gli innumerevoli tuffi che lo costringo a fare!”.

Conclude Calamoneri: “Lo porto sempre con me e lo porterò sicuramente anche in Corea per i prossimi mondiali, che documenterò facendo bellissime foto in acqua (come quella che ho scattato ai Mondiali Master di Budapest 2017). La mia squadra e io abbiamo sposato appieno la filosofia di Cat; di fatto noi pallanuotisti master dobbiamo essere impermeabili, resistenti agli urti e fatti per durare nel tempo, proprio come l’S60,. Lo consiglierei a tutti gli utenti più esigenti, non solo ovviamente agli sportivi, ma penso a tutto un mondo di professionisti alle prese con lavori estremi, pericolosi e in generale sfidanti, per i quali la tecnologia di Cat può davvero far la differenza”.