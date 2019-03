Cresce il Wi-Fi sicuro di WatchGuard

Annunciato l’ampliamento di portafoglio con un nuovo Access Point 802.11ac Wave 2 per PMI e aziende distribuite

Con l’intento di garantire alle piccole e medie imprese e alle organizzazioni aziendali distribuite prestazioni di rete wireless sicure e di grado enterprise senza i costi elevati associati con la maggior parte degli access point Wave 2, WatchGuard Technologies ha rilasciato un nuovo access point.

L’AP 802.11ac Wave 2 offre importanti miglioramenti delle prestazioni rispetto agli Access Point Wave 1: questi access point sono gestiti con la piattaforma WatchGuard Wi-Fi Cloud, che offre alle aziende accesso alla tecnologia di sicurezza Wireless Intrusion Prevention System (WIPS) più affidabile e sofisticata del settore.

WiFi Cloud offre inoltre un motore di analisi basato sulla posizione, con report personalizzabili con consegna automatizzata alla posta in arrivo, strumenti di coinvolgimento degli ospiti con autenticazione via social media, funzioni di visibilità intelligente della rete e di risoluzione delle problematiche, e un sistema di gestione basato su cloud altamente scalabile.

Sicurezza, distribuzione delle risorse di rete, scalabilità

Ambienti a più bassa densità come ristoranti, studi medici e piccole scuole richiedono sempre di più un accesso Wi-Fi sicuro e ad alte prestazioni per funzionare. Il nuovo access point per ambienti indoor di WatchGuard è progettato in modo specifico per rispondere a queste esigenze offrendo sicurezza, prestazioni e scalabilità imbattibili, a un prezzo considerato accessibile per organizzazioni di qualsiasi dimensione.

Verso ambienti wireless affidabili

Con i prodotti per il Wi-Fi sicuro di WatchGuard le aziende possono creare ambienti wireless affidabili (trusted wireless environment) ed essere certe di essere protette da una sicurezza completa e verificata che rileva e previene automaticamente le sei categorie di minacce Wi-Fi conosciute, e di usufruire dei vantaggi di reti Wi-Fi con elevate prestazioni e gestione scalabile.

Inoltre, i prodotti Wi-Fi sicuri di WatchGuard sono compatibili con la maggior parte delle altre soluzioni Wi-Fi, quindi le aziende possono usarli per implementare un sensore WIPS senza dover togliere e sostituire tutti gli access point esistenti nella loro rete.