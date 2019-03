Simon England nuovo CEO di Nuvias Group

Supporterà il gruppo nell’obiettivo di diventare il principale distributore a valore in Europa

Simon England è il nuovo CEO di Nuvias, distributore ad alto valore aggiunto. Nel nuovo ruolo England guiderà lo sviluppo di Nuvias supporterà il gruppo nell’obiettivo di diventare il principale distributore a valore in Europa, accelerando crescita e business dei partner di canale.

Simon England ha potenziato e diretto per 30 anni le aziende nel mondo della distribuzione a valore. Nelle sue precedenti esperienze, ha guidato come SVP Next Generation Technologies, lo sviluppo di nuovi segmenti e modelli di business per Tech Data, oltre ad aver considerevolmente ampliato le attività dell’azienda in tutta Europa, con i marchi Azlan, Datech e Maverick, nel ruolo di SVP Value Added Business. Simon assumerà il pieno controllo operativo come CEO dal 1° aprile 2019, rispondendo al Board di Nuvias Group.

Nuvias ha riunito importanti aziende di canale del comparto della Cybersecurity, dell’Advanced Networking e delle Unified Communication. La fase iniziale, caratterizzata dall’integrazione di queste realtà in un unico Gruppo, è stata guidata da Paul Eccleston, che ha portato alla formazione di un player riconosciuto in Europa nel panorama della distribuzione a valore.

Paul Eccleston, che assumerà l’incarico di Executive Chairman del Gruppo Nuvias, mantenendo la responsabilità per le strategie Corporate e sui Vendor, sottolinea – “È un passaggio importante per lo sviluppo di Nuvias che, sotto la guida attenta di Simon, potrà cogliere appieno le enormi opportunità offerte dal mercato.”

Simon England, nuovo CEO di Nuvias, ha dichiarato “Nuvias vanta un ottimo posizionamento in un mercato in continua crescita e sta trasformando il modo in cui i servizi IT vengono resi disponibili e fruibili in totale sicurezza. Nuvias beneficia di un set unico di risorse, che vanno dalla forte expertise tra gli operatori di canale, alla rete estesa di partner fino alla più ricca gamma di vendor e servizi a portfolio. Sono entusiasta di questa opportunità e potendo contare su basi solide, di guidare il management team verso l’ulteriore sviluppo di Nuvias in EMEA.”