Identification Patch Cord: nuova soluzione per i data center firmata Rosenberger OSI

IDP permette l’identificazione rapida e garantita delle estremità delle patch cord di connessione già disponibile per il mercato italiano

Rosenberger OSI, produttore di infrastrutture di cablaggio innovative in fibra ottica in Europa, lancia IDP – Identification Patch Cord (IDP), un nuovo prodotto che aumenta l’affidabilità del data center, velocizza e semplifica l’identificazione delle estremità delle patch cord di connessione e contribuisce all’incremento della disponibilità delle applicazioni IT nel data center.

“Spesso durante il funzionamento dei data center è necessario riconfigurare il cablaggio in fibra ottica, generalmente con un intervento manuale sulle patch cord nei cassetti ottici di

distribuzione. Purtroppo non è raro che le trasmissioni di dati vengano interrotte tirando il cavo di connessione sbagliato, anche se questo è stato controllato preventivamente in base alla documentazione di cablaggio” spiega Harald Jungbäck, Product Manager Data Center Cabling Systems di Rosenberger-OSI.

Intervento semplice anche durante il funzionamento

Con la realizzazione di Identification Patch Cord (IDP) Rosenberger OSI ha voluto dare

risposta al problema appena descritto. La soluzione è possibile grazie a una fonte di luce esterna collegata a un’estremità del cavo di connessione da spostare, in modo da identificare l’altra estremità in modo univoco, sicuro e veloce. Altro vantaggio: l’intervento può essere effettuato da una sola persona durante il normale funzionamento.

Affidabilità operativa economica e ottimale per gli operatori dei data center

Nella soluzione IDP non vengono utilizzati componenti elettrici o elementi ottici attivi,

caratteristica che consente una retro compatibilità semplice ed economica del cablaggio in fibra ottica esistente nei data center. “L’utilizzo di IDP non solo aumenta la disponibilità delle Applicazioni IT, ma garantisce l’affidabilità operativa ottimale dei data center” conclude il product manager.

IDP è già disponibile per il mercato italiano.