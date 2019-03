I multifunzione intelligenti per il Digital Workplace

La trasformazione digitale passa per i nuovi multifunzione intelligenti Ricoh sviluppati per essere scalabili, sicuri, sostenibili e semplici da utilizzare

Per competere nel mercato di oggi, le aziende devono essere in grado di evolvere e di cambiare direzione velocemente. Si spiega perché la flessibilità sia in cima all’agenda dei manager delle Pmi, come emerge dalla ricerca Ricoh “Empowering Digital Workplaces”. Per aumentare l’agilità del business, le aziende devono mettere a disposizione dei dipendenti tecnologie che permettono di lavorare in modo più smart.

Ricoh ridefinisce il concetto di ufficio con l’idea di creare vere e proprie piattaforme che consentono di gestire informazioni cartacee e digitali superando i confini fisici degli spazi. Alla base di questo innovativo Digital Workplace vi sono i nuovi dispositivi multifunzione intelligenti a colori A3.

La nuova serie Ricoh IM include 13 dispositivi multifunzione intelligenti a colori A3, tra cui Ricoh IM C2000, IM C2500, IM C3000, IM C3500, IM C4500, IM C5500 e IM C6000 che offrono una velocità di stampa rispettivamente di 20, 25, 30, 35, 45, 55 e 60 pagine al minuto. Si tratta di dispositivi particolarmente evoluti, flessibili e di semplice utilizzo. Oltre ad essere certificati Blue Angel ed EPEAT, tutti i modelli integrano stampa, scansione, copia, accessori per la finitura fino a formati di stampa SRA3, nonché il supporto standard per la stampa da dispositivi mobile.

Identikit di un nuovo modo di lavorare

Scalabilità, sicurezza, sostenibilità e semplicità sono i plus garantiti dalla nuova serie firmata Ricoh. Scalabilità perché le funzionalità del dispositivo possono essere ampliate al variare delle esigenze, senza l’intervento di un tecnico. Questo grazie alla piattaforma Always Current Technology di Ricoh che permette di accedere ad un’ampia gamma di applicazioni, aggiornamenti e funzionalità aggiuntive. La sicurezza delle informazioni e la possibilità di accedervi rapidamente costituiscono un punto irrinunciabile per il Digital Workplace e per questo la security rappresenta una priorità per Ricoh. La nuova gamma è stata pensata tenendo bene a mente questo aspetto ed integra infatti funzionalità all’avanguardia per la crittografia a protezione delle informazioni. Altrettanta attenzione è stata dedicata alla semplicità di utilizzo: i dispositivi sono molto user-friendly grazie allo Smart Operation Panel, un pannello touch dotato di un processore di ultima generazione e personalizzabile mediante numerose App. Per quanto riguarda la sostenibilità, tutti i modelli sono realizzati con plastiche riciclabili per minimizzare i rifiuti e offrono i più bassi consumi energetici del settore.

La nuova serie concretizza l’approccio che Ricoh chiama Dynamic Workplace Intelligence a sottolineare la flessibilità con cui lavora con i propri clienti per creare ambienti di lavoro su misura.