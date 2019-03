Partner Conference: Kaspersky riunisce il canale per parlare delle nuove frontiere della sicurezza

L’evento “Evolving SecYOUrity” si svolgerà a Milano il 27 marzo

Il mondo dell’IT si trova in una fase di grande fermento e anche il mercato della cybersecurity sta cambiando.

Per capire in che direzione si sta muovendo la sicurezza e per permettere ai propri partner di accrescere le proprie competenze e le proprie opportunità di business in questo mercato Kaspersky Lab torna con il suo annuale evento dedicato al canale, un momento di aggiornamento per partner già attivi ma rivolto anche a tutti coloro che vogliono diventarlo.

L’appuntamento con “Evolving SecYOUrity” è fissato per mercoledì 27 marzo a Milano, presso l’Auditorium della Marie Tecnimont, in Piazza Sigmund Freud 1.

Protagonista assoluto l’ecosistema di partner, ai quali verranno presentati i dettagli del nuovo programma di canale Kaspersky United, le nuove Specializzazioni, le nuove soluzioni per il mercato Enterprise e quelle dedicato al mondo SMB, come ad esempio:

. la protezione delle macchine fisiche e i workload virtuali, on-premise ed in cloud con Kaspersky Hybrid Cloud Security

. le soluzioni dedicate agli ambienti industriali

. i servizi di Threat Intelligence

. Il Kaspersky Endpoint Security Cloud e la protezione per Microsoft Office 365

. i servizi di training con demo live per aziende di tutte le dimensioni

Durante la giornata si potrà assistere anche ad una tavola rotonda dove interverranno varie aziende speaker appartenenti a diverse industry che condivideranno la loro esperienza rispetto alle sfide della cybersecurity nel contesto della digital transformation.

I posti sono limitati. Per registrarsi, consultare l’agenda e scoprire meglio la location è possibile visitare la pagina ufficiale dell’evento www.kasperskypartnerconference.it