Secsolutionforum: sicurezza, formazione e convergenza tra mondo fisico e digitale

Il prossimo 9 maggio a Montesilvano si terrà l’edizione 2019 della mostra convegno dedicata al mondo della sicurezza organizzata da Ethos Media Group

Secsolutionforum, la mostra-convegno organizzata da Ethos Media Group, approda il 9 maggio a Montesilvano (Pescara) per l’edizione 2019, con un focus su “Nuove Tecnologie e Formazione”.

Secsolutionforum nasce dall’unione di due eventi di eccellenza dedicati al mondo della security, IP Security Forum e Festival ICT, di cui si sono tenute oltre 20 edizioni di successo, e da più di trent’anni di esperienza nel settore della sicurezza dei professionisti di Ethos Media Group.

L’evento si terrà presso il Centro Congressi Grand Hotel Adriatico a Montesilvano, e sarà rivolto principalmente a installatori, system integrator, progettisti e professionisti del settore della sicurezza che potranno aggiornarsi, scoprire tendenze, sfatare miti, trovare nuove soluzioni e sperimentare le ultime tecnologie per rimanere competitivi in un mercato che cambia e cresce rapidamente. Tra i temi trattati verrà rivolta particolare attenzione a videosorveglianza, antintrusione, cybersecurity e sicurezza antincendio.

La scelta della location non è casuale, l’area di Pescara rappresenta infatti un punto d’incontro ideale per i professionisti di tutto il Centro e Sud Italia. Gli operatori locali stanno mostrando una crescente consapevolezza e un rinnovato interesse per i temi della sicurezza, dimostrando di aver compreso l’importanza della formazione e della certificazione per operare in questo settore.

La manifestazione è dunque il luogo di incontro tra tutti i protagonisti del campo della sicurezza: da una parte le aziende, con nuove soluzioni, dall’altra i professionisti, i quali devono aggiornarsi e capire come sfruttare queste nuove tecnologie oltre a comprendere l’importanza della qualificazione professionale per poter continuare a operare sul mercato con la maggiore competenza possibile. Molto interesse verso secsolutionforum è stato espresso da esponenti delle istituzioni locali e dalle forze dell’ordine che, grazie alla rilevanza dei temi previsti nel programma della giornata, hanno confermato la collaborazione con l’organizzazione dell’evento.

Durante la giornata i visitatori avranno modo di toccare con mano i dispositivi e vedere le soluzioni proposte dai migliori brand della scena nazionale e internazionale della sicurezza nell’area espositiva. Parallelamente potranno assistere a un programma di seminari mirati a fornire una formazione di qualità in campo tecnico, manageriale e normativo.

Alla mostra-convegno saranno presenti esponenti di spicco del mondo della sicurezza e delle istituzioni i cui interventi, che si svolgeranno nella prima parte della giornata, sottolineeranno l’importanza della convergenza tra sicurezza fisica e logica e affronteranno in maniera approfondita il tema della GDPR e l’impatto che questa normativa sta avendo nel settore. Si terranno inoltre sessioni verticali per spiegare le nuove tecnologie più interessanti disponibili sul mercato, con dimostrazioni e casi applicativi.

Il pomeriggio sarà interamente dedicato alla formazione, con corsi tenuti dai docenti qualificati di Ethos Academy, al termine dei quali verranno rilasciati un attestato e crediti formativi. Gli installatori, i system integrator e i progettisti saranno accompagnati lungo un percorso formativo attraverso tematiche rilevanti e di attualità nel mondo della sicurezza; alcune tematiche saranno inoltre declinate in chiave marketing per aiutare tutti i professionisti a mettere in pratica in modo efficace, anche sotto il profilo della comunicazione e della vendita, le conoscenze acquisite durante la giornata di formazione.

Il mercato della sicurezza mette a disposizione ogni giorno tecnologie sempre più innovative. Dall’entrata in vigore del GDPR, tutte le organizzazioni e istituzioni devono porre ancor più attenzione verso i temi della privacy e il trattamento dei dati. Tutto ciò è di fondamentale importanza, poiché chi non ha la consapevolezza e il rispetto delle nuove norme vigenti, può mettere a rischio non solo la propria azienda ma anche i propri clienti.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sul sito ufficiale.