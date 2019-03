Da Toshiba uno spazio personalizzato per tutti i papà

Nella giornata della Festa del papà non poteva mancare un’offerta di hard disk esterni con fino a 4TB di memoria

In occasione della Festa del Papà, Toshiba propone una serie di nuovi prodotti che offrono ancora più “spazio”. Parliamo di tre hard disk esterni con fino a 4TB di memoria suddivisi in Canvio Advance, Ready e Premium, ciascuno a misura di specifiche esigenze dove poter salvare ogni momento speciale passato insieme alla propria famiglia, con i propri amici e anche per gli “imperdibili” e un po’ meno “indimenticabili” file di lavoro.

Nella sua versione Blu Royal, Canvio Advance, a un prezzo consigliato a partire da 84,90 euro, è la soluzione ideale per tutti quei papà che amano l’eleganza, ma anche la funzionalità. Forme classiche e raffinate racchiudono tecnologia USB 3.0 e Toshiba Storage Backup Software, un software dall’interfaccia intuitiva e di facile utilizzo che esegue automaticamente il backup dei dati a intervalli regolari definiti dall’utente.

Con il suo case nero e compatto dal motivo a puntini, Canvio Ready è, invece, l’hard disk perfetto per i papà più trendy e alla continua ricerca del dettaglio perfetto. Inoltre, la funzionalità plug-and-play rende questa soluzione proposta a partire da 79,90 euro, un device ready-to-use, in grado di garantire un accesso rapido ai file e assicurare un’esperienza di archiviazione facile e veloce, senza dover scaricare alcun software aggiuntivo.

Infine, per tutti i papà “businessman”, sempre presi dal lavoro e alla continua ricerca di “connessione”, è fondamentale poter fare affidamento su una soluzione di back up in grado di garantire anche la sicurezza dei propri file. L’hard disk perfetto per loro è Canvio Premium, top di gamma della famiglia Canvio, con la sua funzionalità Toshiba Storage Security protegge tutti i dati memorizzati tramite password. Inoltre, questo hard disk grazie al suo adattatore USB da Type-A a Type-C permette di trasferire i dati tra diversi dispositivi, notebook o PC desktop senza alcun problema di compatibilità. Disponibile anche nella versione per Mac, quest’ultimo hard disk è anche dotato di una morbida pochette protettiva per poterlo portare sempre con sé senza il rischio che si graffi.