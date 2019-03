Le soluzioni IoT di Acotel al servizio della Smart Home

Sviluppo e produzione in-house di soluzioni IoT made in Italy per il mercato business e consumer

Il mercato della Smart Home in Italia prosegue la sua crescita esponenziale registrando un +9% per valore e +5% per numero di device installati solamente nei primi 6 mesi del 2018 (Dati Gfk 2018). Aumentano i dispositivi intelligenti presenti in casa e cambiano le abitudini del consumatore in ambito sicurezza, efficientamento energetico e nella gestione degli elettrodomestici. A facilitare ulteriormente la diffusione della Smart Home nei prossimi anni saranno gli assistenti vocali che, grazie alla loro interfaccia basata su big data e intelligenza artificiale, sono in grado di interagire con i device e di riconoscere ed interpretare le preferenze degli utenti.

In questo contesto si inserisce l’ offerta di Acotel, multinazionale romana di Ict, dedicata al mondo della Smart Home, che offre una soluzione modulare in grado di adattarsi alle necessità e alle abitudini dell’utente finale. Acotel si propone sul mercato con un’ampia offerta di dispositivi e sensori per il controllo e la sicurezza della casa, gestibili attraverso l’innovativa piattaforma proprietaria, e con le applicazioni Cloud, Web e Mobile, sviluppate in-house direttamente in Italia grazie agli importanti investimenti del Gruppo in ambito ricerca e sviluppo.

Il sistema si basa su una tecnologia di comunicazione universale che permette di integrare anche dispositivi sviluppati da terzi e di utilizzare i più comuni assistenti vocali come attivatori (ad esempio per lo spegnimento della luce di qualsiasi ambiente domestico, l’ accensione della TV o il disinserimento degli allarmi). Il sistema è gestibile tramite App mobile e Web e garantisce un servizio multilingua, rivolgendosi potenzialmente anche al mercato europeo. Altro valore aggiunto della piattaforma è la gestione dei big data, raccolti e conservati da Acotel in Italia in piena conformità e ottemperanza del regolamento Ue GDPR e nel rispetto della sicurezza del trattamento dei dati dell’utente.

Un fattivo esempio applicativo della soluzione Smart Home di Acotel è la partnership con Live Protection, startup del gruppo Linkem, siglata con l’obiettivo di costituire una rilevante occasione di espansione commerciale per le due aziende impegnate ad ampliare i rispettivi mercati di vendita.

“La Smart Home è uno dei mercati in maggiore fermento – dichiara Davide Carnevale, Direttore Marketing di Acotel Group – e grazie all’avvento degli assistenti vocali Alexa e Google Home, con i quali oggi la nostra soluzione è già connessa, vedrà una crescita esponenziale. La piattaforma, interamente sviluppata e prodotta da Acotel in Italia, è l’unica soluzione modulare presente sul mercato, che copre dall’installazione al servizio, in grado di funzionare con qualsiasi operatore. Questo ci consente di controllare ogni singolo processo delle nostre soluzioni e di intervenire in tutti gli anelli della catena del valore, a vantaggio del business dei nostri partner”.