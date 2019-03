Eaton punta sul lean per aiutare le aziende a rimanere competitive

Lo specialista nella gestione dell’energia supporta le imprese nella scelta dei servizi a valore aggiunto più adatti alle loro esigenze

Complici la crescente imprevedibilità dell’economia e uno scenario che abbraccia sempre più la filosofia di produzione “just in time”, per rimanere competitive sul mercato le aziende sono chiamate ad essere flessibili, ottimizzare i processi e ridurre gli sprechi. In questo contesto, l’approccio lean rappresenta una risposta concreta che consente di rispondere alle esigenze mutevoli e sempre più numerose dei clienti, ma che presuppone una profonda conoscenza dei suoi principi e delle sue leve, tanto da trovare ancora forti resistenze nelle piccole e medie imprese, dove non sempre sono disponibili le risorse e competenze necessarie per innescare un reale cambiamento. Pioniere nell’applicazione dei principi lean nei propri stabilimenti produttivi, Eaton, azienda specializzata nella gestione dell’energia, ha integrato nella propria offerta i Servizi a Valore Aggiunto (Value Added Service – VAS), che partono da un consulenza strategica volta a identificare il potenziale di ottimizzazione specifico della singola realtà aziendale e i processi lean da implementare, traducendoli poi in servizi e processi studiati ad hoc.

“Definire una strategia lean può risultare difficile: comporta un’approfondita conoscenza della filosofia lean e una chiara comprensione dell’ambiente di produzione – spiega Massimo Bartolotta, Segment Marketing Manager MOEM di Eaton Italia -. Avendo già implementato internamente i principi lean fondamentali, siamo in grado di supportare i nostri clienti trasferendo le nostre competenze sotto forma di servizi a valore aggiunto. Il nostro obiettivo è creare una partnership con il cliente sostenendone l’evoluzione e il consolidamento della competitività tramite l’individuazione di soluzioni personalizzate in grado di snellire la linea di produzione e ridurre al minimo gli sprechi in ogni forma, ottimizzando la catena del valore, dal fornitore al cliente finale. Servizi come il pre-assemblaggio dei gruppi di componenti, l’etichettatura ad hoc in base al cliente o il cablaggio intelligente, sono solo alcuni degli strumenti possibili per snellire la progettazione, la logistica e la produzione”.

L’ampio catalogo di servizi a valore aggiunto di Eaton supporta i clienti nel semplificare i processi di approvvigionamento e ordine del prodotto; migliorare le configurazioni degli assemblati; ottimizzare i processi di ingegnerizzazione; abbattere il costo totale e ottenere soluzioni complete con un unico codice e un unico fornitore.

Sulla base delle specifiche esigenze di ogni azienda, i VAS possono iniziare già dal magazzino del fornitore: per snellire il processo di approvvigionamento della merce e facilitarne l’identificazione, Eaton, per esempio, raggruppa gli articoli simili all’interno della scatola che presenterà un’etichetta personalizzata con tutte le informazioni utili per lo stoccaggio. Tramite l’implementazione di questo VAS, i tempi di smistamento si sono ridotti del 50% e gli errori del 95%. Inoltre, se i componenti richiesti da un fornitore per una macchina vengono accorpati in un unico kit prima della spedizione, il cliente non dovrà più ordinare il materiale sfuso ma il kit, oltre a non doversi più occupare della relativa messa in servizio.

I VAS non riguardano solo la semplicazione del processo logistico, ma anche la produzione. Grazie alla propria esperienza maturata nel settore, Eaton può realizzare gruppi di prodotto pre-assemblati a un costo nettamente inferiore rispetto a quanto farebbero i propri clienti. Per sfruttare ulteriormente il potenziale di razionalizzazione, Eaton offre SmartWire-DT, un sistema di collegamento e comunicazione intelligente che riduce i tempi di cablaggio e messa in servizio fino all’85%.