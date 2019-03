Simple POP per un retail più creativo

Mimaki propone un nuovo software di design che rende più efficiente la produzione in loco di comunicazioni in-store a supporto delle strategie commerciali

E’ studiato appositamente per il mercato retail il nuovo software di design di Mimaki Europe: Simple POP sarà disponibile in Italia dal prossimo aprile. Il software è stato progettato per dare nuovo impulso alla creatività nella comunicazione in-store e permette agli utilizzatori dei sistemi Mimaki di realizzare internamente una vasta gamma di materiali POP con il semplice utilizzo dei modelli predefiniti.

Nel mondo del retail, infatti, vengono impiegati un’ampia varietà di materiali pubblicitari, come ad esempio insegne per vetrine, poster, adesivi. Comunicazioni che spesso sono strettamente correlate ad eventi stagionali, offerte limitate nel tempo e promozioni del giorno. Ciò comporta che per sostenere strategie commerciali dinamiche sia necessaria massima flessibilità nella produzione dei supporti di comunicazione. Il software proprietario Simple POP soddisfa tali esigenze, permettendo di ricorrere a processi intuitivi basati sull’utilizzo di modelli predefiniti. Fra i tanti template disponibili ci sono soluzioni POP accattivanti, pensate per trasmettere in modo impattante le informazioni chiave (espositori, cartellini prezzo, poster, banner), decorazioni in-store per ogni stagione ed evento (adesivi da parete, insegne per vetrine, fogli magnetici, carta da parati, ecc.), ma anche tools di piccole dimensioni come etichette e adesivi.

L’utilizzo di Simple POP è semplice: si procede scegliendo uno dei tanti modelli predefiniti e pensati appositamente per applicazioni specifiche offerti da Simple POP, che possono essere personalizzati modificando il testo e adattando immagini e simboli grafici. Inoltre, la suite può essere costantemente aggiornata e ampliata scaricando gratuitamente dal sito web di Mimaki nuovi template.

Per garantire ulteriori vantaggi in termini di flessibilità e qualità, i modelli resi disponibili da Simple POP prevedono informazioni di taglio preinstallate che garantiscono un flusso efficiente utilizzando il software in combinazione con i sistemi Print & Cut Mimaki UCJV150 e UCJV300 con tecnologia di polimerizzazione UV LED che amplia anche il ventaglio di materiali stampabili. La funzione di taglio integrata automatizza il processo, evitando la necessità di lavorazioni manuali. Una delle numerose caratteristiche a valore aggiunto della serie UCJV300 è l’inchiostro bianco con elevata capacità coprente. Utilizzato come base per le stampe a colori su supporti trasparenti, metallici e a colori migliora la resa cromatica degli inchiostri, permette di riprodurre tinte naturali e brillanti, consentendo la realizzazione di articoli decorativi di grande impatto.