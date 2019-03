Creazione del valore 4.0 con Rittal: catene di processo digitali, nuovi armadietti compatti e smart factory

Alla fiera di Hannover 2019, Rittal svela le prospettive di business offerte da prodotti di sistema nuovi e migliorati, processi digitali e infrastrutture su misura

Rittal, fornitore di soluzioni per armadi di comando, distribuzione di corrente, sistemi di climatizzazione, infrastrutture IT, software a service, sarà alla Fiera da Hannover con uno stand di circa 1.550 m², dove punterà i riflettori sulle opportunità create dall’integrazione digitale end-to-end. Partendo da un emporio virtuale di Industry 4.0, i visitatori potranno scoprire come Rittal interpreta, a vantaggio dei suoi clienti, il tema conduttore dell’edizione 2019: “Integrated Industry – Industrial Intelligence”. ”

Premièr: nuovi armadietti compatti e contenitori di piccole dimensioni pronti per l’Industria 4.0

Alla fiera di Hannover Rittal presenta nuovi armadietti compatti e contenitori di piccole dimensioni, che segnanp la trasformazione digitale dell’armadio standardizzato AE di Rittal, il primo contenitore industriale prodotto in serie e il più popolare al mondo con 35 milioni di esemplari realizzati in oltre 50 anni. Oggi Rittal, con sede ad Herborn, rispondendo alle mutevoli richieste dell’era digitale, offre un prodotto di sistema completamente rinnovato. I costruttori di impianti possono trarre vantaggio dalle nuove funzioni che ottimizzano, accelerano e aumentano la flessibilità e la sicurezza dei processi di creazione del valore.

Nuova fabbrica in linea con “Industria 4.0”

Per produrre i nuovi armadi compatti, Rittal ha costruito una nuova fabbrica ad Haiger, nello stato tedesco dell’Assia centrale. Con un investimento totale di 250 milioni di euro, il più grande nella storia dell’azienda, è stato realizzato il più moderno impianto produttivo al mondo di armadietti compatti e piccoli contenitori secondo i criteri di Industria 4.0. La struttura altamente automatizzata sarà essenziale per la gestione e l’evasione degli ordini senza interruzioni, garantendo la disponibilità continua di prodotti standard e dei relativi accessori. In fiera, allo stand Rittal, i visitatori scopriranno come funzionano i processi di produzione digitali interconnessi e come sfruttarli per il successo aziendale.

Aiutare i costruttori di armadi elettrici a superare le sfide di Industria 4.0

Alla Fiera di Hannover 2019 Rittal dimostra ancora una volta la capacità di andare oltre i singoli prodotti e di supportare attivamente l’intera catena del valore nella produzione dei quadri elettrici. Il risultato è l’industrializzazione di questo settore chiave attraverso la digitalizzazione, la standardizzazione e l’automazione. Partendo dall’esempio di un cablaggio di un quadro elettrico, Rittal ed Eplan spiegano come ottimizzare il processo di produzione dei quadri con soluzioni integrate lungo tutta la catena del valore: dalle distinte base digitali e dai tool di configurazione, attraverso il processo di progettazione e preparazione tecnica in cui viene creato il gemello digitale dell’armadio, fino alla produzione connessa digitalmente.

Distribuzione di corrente intelligente

Rittal presenta anche gli ultimi sviluppi nel settore della distribuzione di corrente, tra cui il sistema VX25 Ri4Power per l’installazione di quadri B.T. omologati. Il sistema, basato sul nuovo armadio VX25, offre numerosi vantaggi, quali alta efficienza, elevata disponibilità dei dati e facilità di configurazione con il nuovo software “Rittal Power Engineering”.

I vantaggi dei prodotti e servizi digitali per i clienti

L’Industrial Intelligence consente di ottimizzare continuamente il funzionamento di un sistema sulla base di dati e algoritmi e di prevedere in modo affidabile possibili errori e malfunzionamenti: nei processi produttivi, nella rete elettrica o nella logistica. In relazione ai prodotti industriali compatibili con l’Internet of Things, Rittal mostrerà inoltre ai clienti i vantaggi dell’analisi dei dati intelligente, cioè in combinazione con i suoi prodotti pronti per l’IIoT. Prodotti come condizionatori, dry cooler e macchine sono collegati a strumenti di gestione delle informazioni tramite sensori e interfacce IoT o IIoT su piattaforme proprietarie come EPLAN eView e Rittal RiZone, oltre che su piattaforme standard come Siemens MindSphere.

Intelligent Edge Data Center

“Industry 4.0” e “Smart Industry” richiedono tempi di latenza brevi, alta affidabilità e sicurezza. Rittal fornisce l’infrastruttura adatta a questo scopo. Presso lo stand fieristico saranno presentati cinque Edge Data Center implementati in applicazioni tipiche. In evidenza l’”Intelligent Edge Data Center” (IEDC), sviluppato in collaborazione con Atos e Siemens.

IEDC raccoglie tutti i dati rilevanti all’interno dei siti di produzione “Industry 4.0”. Alla fiera di Hannover Rittal sottolinea i punti di forza all’interno di scenari realistici basati sui dati generati dai condizionatori Blue e+. La piattaforma Siemens MindSphere è la base per la raccolta dei dati e dei relativi servizi. I visitatori potranno, inoltre, farsi un’idea dei potenziali vantaggi grazie a casi di successo, come la visualizzazione dei processi di produzione Rittal nell’impianto di Rittershausen tramite l’applicazione MindSphere e la gestione dei dati in cloud tramite iNNOVO in combinazione con MindSphere.

Engineering per la catena del valore

Presso lo stand H30 del padiglione 6, le consociate di Rittal, Eplan e Cideon, mostreranno come le soluzioni ingegneristiche su misura possano supportare efficacemente le strategie di trasformazione digitale delle aziende. L’attenzione è focalizzata sull’Efficiency Lab. Gli esperti di Eplan e Cideon lavoreranno con i visitatori per modellare i processi di progettazione attuali e desiderati e per eseguire l’analisi dei gap come base per la digitalizzazione dei processi ingegneristici. Continua anche il percorso intrapreso nel cloud: EPLAN eVIEW viene presentato ai visitatori come la prima soluzione del sistema cloud ePulse.

Alla fiera di Hannover Rittal presenta le nuove prospettive di creazione del valore con una nuova generazione di armadietti compatti, processi digitali orientati alla domanda e infrastrutture su misura.