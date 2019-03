Ingram Micro Security Hub: appuntamento il 4 aprile

Un evento per far scoprire ai rivenditori le soluzioni per la sicurezza dei loro clienti

Ingram Micro torna con un nuovo appuntamento dedicato ai rivenditori che desiderano approfondire il tema della security e conoscere soluzioni innovative chiavi in mano hardware e software per proteggere i clienti dalle più sofisticate minacce in circolazione.

Ingram Micro Security Hub si terrà il 4 aprile, dalle ore 9.00 alle 17.30 presso F-Hub, Scalo Milano.

La giornata avrà inizio con un Welcome Coffee e l’apertura dell’area espositiva, per proseguire con gli speech dei nostri Vendor Sponsor.

Tutti i partecipanti riceveranno gadgets ed una “I LOVE CARD” in OMAGGIO che dà diritto a uno SCONTO del 10% sui prezzi retail nei negozi di Scalo Milano aderenti al programma.