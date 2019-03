Torna l’e-Learning di VoipVoice

Cinque Webinar gratuiti dall’8 al 17 aprile

Ritornano i webinar gratuiti della VoIP Academy E-Learning organizzata da VoipVoice, con focus tecnici su ICT e UCC: dal Cloud alle corrette configurazioni delle reti LAN e VLAN, passando per le varie tipologie di NAT e PAT nell’ambito VoIP.

Dall’8 al 17 aprile si tengono i webinar della sessione primaverile della VoIP Academy E-Learning, degli approfondimenti tecnici – tutti rigorosamente gratuiti – sul mondo ICT relativi a VoIP e strumenti di Unified Communication & Collaboration. Una sessione formativa ad hoc, pensata per supportare le PMI e le grandi imprese nella gestione aziendale ordinaria o, ancora, per affrontare in maniera strutturata i processi di Digital Transformation e di Smart Working.

Comodamente e tramite qualsiasi device, dallo smartphone, al tablet, al pc, si potrà partecipare a questi focus tecnici pensati per gli operatori dei settore. Gli approfondimenti saranno incentrati su: UCC, cloud, telefonia VoIP, Routing, NAT, per una vera e propria full immersion per i professionisti System Integrator, installatori, informatici o appassionati di ICT che vogliono accrescere le proprie competenze.

Gli appuntamenti:

8 Aprile

Webinar | Le novità VoipVoice: Flat & Connettività

10 Aprile

Webinar | Mitel ti accompagna verso il Cloud

11 Aprile

Webinar | Voice over Internet Protocol: i requisiti tecnici per una soluzione plug&play

15 Aprile

Webinar | Le problematiche di Routing e NAT nell’ambito del VoIP

17 Aprile

Webinar | Router in comodato d’uso: quando e come