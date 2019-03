Certificazione UC per gli auricolari wireless di Jabra

La seconda generazione di auricolari Jabra Evolve 65e promette un audio professionale in movimento

Sono caratterizzati da soft neckband e si presentano leggeri ma ultra-performanti i nuovi Evolve 65e, gli auricolari Jabra pensati sia per l’ambito professionale, che per un utilizzo generale in movimento.

Come ultimo prodotto dell’innovativa serie Evolve di Jabra, il nuovo modello combina comfort e semplicità di utilizzo con una qualità del suono di livello professionale, rendendo gli auricolari ideali per i professionisti in modalità mobile.

Gli ultimi nati sono progettati per offrire un audio professionale certificato UC e sono dotati anche della certificazione Skype for Business, garantendo agli utenti una qualità cristallina delle chiamate o della fruizione della musica, per uno stile di vita lavorativo in movimento. Da evidenziare poi la batteria che supporta fino a otto ore di conversazione e 13 di musica.

I nuovi Jabra Evolve 65e sono dotati di un adattatore Bluetooth USB – Jabra Link 370 – che consente la connessione simultanea al laptop o al PC e allo smartphone. Con una portata wireless di 30 mt per PC e 10 per cellulari, gli utenti possono essere sicuri che non perderanno mai una chiamata importante, ovunque si trovino o qualunque cosa stiano facendo. Se poi si vuole indicare che non si desidera essere interrotti, la busylight integrata (spia di occupato) funge da segnale “non disturbare”.

Tutto il buono del sistema a 4 microfoni

Gli auricolari Jabra Evolve 65e vantano la certificazione Skype for Business e UC grazie al sistema a quattro microfoni. Due sono posizionati nel box del microfono principale che cattura la voce, e uno in ciascun auricolare per cogliere il rumore ambientale intorno all’utente; il dispositivo utilizza gli algoritmi DSP per trovare il rapporto ottimale tra voce e rumore per una perfetta qualità audio indipendentemente dal luogo in cui ci si trova.

Oltre a soddisfare gli standard aziendali di qualità del suono, i Jabra Evolve 65e sono particolarmente comodi e leggeri, grazie a un peso di soli 36 grammi, agli auricolari ovali aderenti, al soft neckband e a diverse dimensioni di ear-gel e ear-wings per una cancellazione passiva del rumore.

Progettati pensando sia all’utente sia all’azienda, gli auricolari Jabra Evolve 65e combinano un design leggero e ultra confortevole con i più elevati standard di qualità del suono a un costo di 165 euro per Evolve 65e MS USB/BT e Link 370.