Ricoh e LG siglano una partnership a livello europeo

Si rafforza la collaborazione tra i due player per offrire alle aziende nuove possibilità nell’ambito della comunicazione digitale

Ricoh e LG hanno siglato una nuova partnership a livello europeo. L’accordo, che sarà effettivo dal 1° aprile 2019, rafforza la partnership di lunga data tra i player che prevede l’integrazione dei display LG nell’offerta di Ricoh. Grazie al nuovo agreement annunciato durante la fiera Integrated Systems Europe 2019, le aziende potranno contare su un unico partner a livello globale in grado di fornire display crystal-clear per differenti applicazioni tra cui digital signage e allestimento di sale riunioni.

Ricoh offre le tecnologie LG – tra cui ad esempio i display UHD IPS – come parte dell’offerta Communications Services. Di recente, un team di professionisti Ricoh che opera appunto in questa area ha ottenuto una certificazione LG in relazione alla tecnologia OLED con pixel auto-illuminanti.

La sinergia tra l’eccellenza nell’R&D di LG e le competenze di Ricoh nell’ambito della progettazione, della delivery delle soluzioni e del supporto tecnico mette a disposizione delle aziende tecnologie innovative e allo stesso tempo semplici da utilizzare.

David Mills, CEO di Ricoh Europe, commenta: “Questo accordo rafforza la partnership storica tra Ricoh e LG, mettendo ancora una volta in evidenza come ambedue le aziende puntino all’innovazione. Integrando le tecnologie LG nei nostri Communication Services, siamo in grado di offrire alle aziende un portfolio sempre più ampio di soluzioni innovative accompagnato da un supporto tecnico ai massimi livelli. Grazie alle nostre competenze, unite alle tecnologie LG, aiutiamo le aziende ad ottenere tutti i vantaggi del Digital Workplace”.

Kyongho Kim, Presidente di LG Business Solutions Europe, aggiunge: “Siamo orgogliosi di collaborare con un partner così affidabile ed attento alle esigenze delle aziende. Insieme possiamo offrire al mercato soluzioni innovative in tutti gli ambiti della comunicazione digitale. Il futuro si prospetta ancora più ricco di opportunità sia per LG e Ricoh sia per i clienti”.