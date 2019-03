Avnet Silica “Distributore dell’anno” di STMicroelectronics

STMicroelectronics ha premiato Avnet Silica per l’aumento significativo dei ricavi e il numero di progetti realizzati nel Regno Unito e in Irlanda nel 2018

Avnet Silica si è aggiudicata il premio “Distributor of the Year 2018” per la regione UK-Irlanda di STMicroelectronics, produttore a livello worldwide di semiconduttori.

Rispetto ai dati 2017, i risultati chiave conseguiti nel 2018 riguardano l’aumento del 30% dei ricavi legati ai prodotti ST distribuiti da Avnet Silica e un significativo incremento del 23% dei progetti realizzati nello stesso arco temporale.

Avnet Silica distribuisce un portafoglio molto ampio di prodotti ST, tra cui componenti

analogici, discreti e digitali, microcontrollori basati su microprocessore Arm, circuiti integrati di gestione dell’alimentazione e sensori MEMS. Questi dispositivi sono rivolti a una vasta gamma di applicazioni e di settori di mercato, tra cui industria, medicale, comunicazioni e multimedia.

In particolare, i principali prodotti ST disponibili tramite Avnet Silica includono il kit di sviluppo telecamere STM32F7 per applicazioni di visione embedded e la scheda sensor node con funzioni di rilevamento intelligente e cloud. Quest’ultima supporta Arm Mbed OS 5, nonché altre soluzioni chiave di elaborazione, rilevamento e connettività di ST, come il microcontroller STM32 Arm Cortex-M4 a bassissimo consumo e la vasta gamma di sensori MEMS.

“Un punto di forza del portafoglio ST è l’innovativa serie di microcontrollori STM32 all’avanguardia nel settore, unitamente ai suoi dispositivi analogici e mixed signal e alle soluzioni di rilevamento per applicazioni IoT – ha dichiarato Mark McGill, Sales Director di Avnet Silica -. Questo premio sancisce i risultati del lavoro svolto insieme durante lo scorso anno, in particolare nell’area IoT, e rafforza ulteriormente il nostro entusiasmo e le aspettative legate a questa partnership per il 2019″.