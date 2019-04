TTG 1° APRILE 2019: Kaspersky Lab, 100% canale

Nel TTG del 1° aprile Kaspersky Lab, Trend Micro e IDC

TTG 1° APRILE 2019 – IN QUESTA EDIZIONE:

Nell’edizione del TTG del 1° aprile Kaspersky Lab presenta il nuovo programma di canale, Trend Micro mette in guardia su un nuovo tipo di minacce che penetrano in azienda attraverso le abitazioni private e Fabio Rizzotto spiega come governare l’enorme mole di dati oggi a disposizione. Per finire IDC traccia le linee per capire come sarà il data center del futuro.